Οι πρώτες εντυπώσεις από Καρυστιανού, το τρέξιμο του Τσίπρα, το άγχος του ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, η Δούρου «αντί-Φάμελλος» και… Σταύρο χάσαμε τον Τραμπ

Καλημέρα σας

Η Μαρία Καρυστιανού το έκανε το βήμα, μπήκε και επίσημα στην πολιτική. Το νέο πολιτικό σκηνικό μόλις άρχισε να διαμορφώνεται λοιπόν – ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη και πιθανόν του Αντώνη Σαμαρά.

Από την εκδήλωση στο Ολύμπιον, την εμφάνιση/ομιλία της Καρυστιανού, τη διακήρυξη, τα πρόσωπα και την επίγευση που μου άφησε μπορώ να πω ότι το νέο κόμμα ακροβατεί (ή «χάνεται») ιδεολογικά και πολιτικά ανάμεσα σε πολύ ευρύ φάσμα, με έντονο συναισθηματισμό, αντισυστημική, που λέμε, ρητορική, υποσχέσεις που αγγίζουν στα όρια του χαϊδέματος αυτιών – το λέω κομψά – και απευθύνεται πρωτίστως σε ανθρώπους που είναι ή νιώθουν «εκτός».

Εξ και έδωσε πολύ χρόνο και βήμα σε Έλληνες του εξωτερικού, ανθρώπους από παραγωγικές τάξεις και πάει λέγοντας.

Πάντως, για «ρωσόφιλο» κόμμα, που λένε, σαν πολλοί να ήταν οι ομογενείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μίλησαν.

Ο Αυγερινός ήταν που έδωσε αυτό τον τόνο, αλλά κι αυτός μέσω… λογοτεχνίας.

Η Καρυστιανού δεν απευθύνεται λοιπόν τόσο πολύ στα 4 εκατομμύρια που ψήφισαν στις ευρωεκλογές, όσο στη μεγάλη δεξαμενή των 2-3 εκατομμυρίων ψηφοφόρων που απέχουν – συστηματικά και αντισυστημικά – από τις κάλπες.

Αντίπαλός της είναι ο… καναπές. Αν καταφέρει να τους σηκώσει από αυτόν τη μέρα των εκλογών, θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Αν όχι, τότε θα συμπληρώσει στο παζλ στον αντιπολιτευτικό χώρο, ανατρέποντας εκεί τις ισορροπίες ίσως…

Οι live μεταδόσεις και ο Γιάννης

Όπως ήταν φυσικό, όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης (κανάλια, site, ραδιόφωνα) ήταν συντονισμένα και μετέδωσαν μέρος ή και όλη την πρώτη εκδήλωση του νέου κόμματος.

Απ’ όλα τα κανάλια όμως ξεχώρισε το Mega για ένα και μόνο λόγο: Το αποσβολωμένο ύφος με το οποίο παρακολουθούσε τα τεκταινόμενα στο Ολύμπιον ο Γιάννης Πρετεντέρης – στιγμιότυπο ανεκτίμητο για όσους είναι ρέκτες (εκ της ντε φάκτο σύνδεσης με το ρήμα ορέγομαι) των μοναδικών, ανεπανάληπτων και απροσδόκητα απολαυστικών στιγμών της ελληνικής τηλεόρασης.

Δεν μπορώ ούτε να φανταστώ καν τι σκεφτόταν ο Πριτέντερ όταν έβλεπε να εκτυλίσσεται αυτή η εκδήλωση μπροστά στα μάτια του – πολύ… σκληρές εικόνες για τα πολιτικά και τα τηλεοπτικά γούστα του. Η σκέψη μας μαζί του…

Το τρέξιμο του Τσίπρα και το άγχος του ΠΑΣΟΚ

Η Καρυστιανού… άγχωσε τον Τσίπρα και ο Τσίπρας αγχώνει το ΠΑΣΟΚ.

Κάπως έτσι πάει η σειρά στην αντιπολίτευση.

Ο πρώην πρωθυπουργός προετοιμάζεται για την Τρίτη, καθώς δεν θέλει να αφήσει το χρόνο να κυλάει, αλλά να προλάβει να μπει και αυτός στα γκάλοπ με το νέο κόμμα.

Αλλά το άγχος του φαίνεται ακόμα και με τις συνεχείς αναρτήσεις που κάνει – έχει βρει τη μόδα τώρα τελευταία και το κάνει σχεδόν αχάραγα για να πιάσει θέση στην επικαιρότητα. Την Πέμπτη μάλιστα έβαλε μία φανέλα της Μπαρτσελόνα με τον αριθμό 26. Εντάξει, το καταλάβαμε…

Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη δεν αγχώνεται με την Καρυστιανού, αλλά με τον Τσίπρα. Γι’ αυτό και εξετάζει την κατάθεση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, ενώ ετοιμάζει και εκδήλωση με αυτοδιοικητικούς παράγοντες τις επόμενες ημέρες. Ο Ανδρουλάκης ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δυνατό στην αυτοδιοίκηση και θέλει να δείξει ότι το Κίνημα έχει ρίζες σε όλους τους χώρους.

Στη Χαριλάου πιστεύουν ότι θα είναι 3 μονάδες πάνω από τον Τσίπρα, αλλά κάπου κάπου τους μπαίνει και η ιδέα ότι μπορεί να πάνε αντίστροφα οι συσχετισμοί…

Η Δούρου απέναντι στον Φάμελλο

Από την άλλη, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αγχώνονται ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με την Καρυστιανού.

Εκεί, ο ένας αγχώνει τον άλλο. Για την ακρίβεια οι φιλοτσιπρικοί αγχώνουν τους αντιτσιπρικούς και τούμπαλιν.

Κυκλοφορεί λοιπόν, αλλά μην μου ζητήσετε αξιολόγησης της αξιοπιστίας της πληροφορίας καθότι τα έχουν όλοι χαμένα στο κόμμα, ότι προωθείται αλλαγή ηγεσίας, εάν ο Σωκράτης Φάμελλος συνεχίσει να έχει το ένα πόδι στη βάρκα της Ιθάκης και το άλλο στην Κουμουνδούρου. Πολύ απλά θα κληθεί να επιλέξει – όλοι ξέρουν ότι θέλει Τσίπρα, αλλά ουδείς ξέρει εάν τον θέλει ο Τσίπρας.

Η εναλλακτική λένε αυτές οι φήμες είναι όχι ο Πολάκης, αλλά η… Ρένα Δούρου, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Βέβαια, όλα αυτά έχουν κάποια σημεία καμπής: Εάν μετά από έναν δυο κύκλους δημοσκοπήσεων ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στο 2% με το ζόρι, οι ζυγοί ίσως λυθούν αυτοβούλως…

Το ιστορικό αρχείο

Για την… ιστορία να σας πω ότι το μόνο που ίσως ενδιαφέρει τον Αλέξη Τσίπρα από τα λεγόμενα… ασημικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ούτε το κτήριο, ούτε τα μέσα ενημέρωσης, μήτε η επιχορήγηση. Οτιδήποτε έχει σχέση με το… ΑΦΜ αυτού του κόμματος αφήνει αδιάφορο. Για το μόνο που ίσως ενδιαφερθεί στην πορεία είναι το ιστορικό αρχείο.

Αυτό ναι, έχει ενδιαφέρον ποιος θα το… κληρονομήσει

Έκπληξη αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Πριν φύγουμε από τα νέα κόμματα, να εκφράσω την εκτίμησή του για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.

Βλέποντας την πίεση που του ασκείται από πολλά στελέχη της μασίφ δεξιάς και τις διεργασίες που έχουν συνεργάτες του, όπως ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, θα είναι μεγάλη έκπληξη εάν δεν προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Δείχνει να το θέλει, θαρρώ.

Και μάλιστα, οι διαρροές από την κυβέρνηση ότι τον σκέφτονται και τον θέλουν πίσω, μάλλον για να αποθαρρύνουν τις διεργασίες αυτές ήταν.

Ο Τραμπ δεν έρχεται – πλήγμα για τον… Παπασταύρου

Από τις απρόσμενες ειδήσεις της Πέμπτης ξεχωρίζω αυτή που μετέδωσε ο πάντα έγκυρος ανταποκριτής στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ότι δηλαδή ο Τραμπ δεν φαίνεται να ταξιδεύει τον Ιούλιο στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για λόγους ασφαλείας.

Έχω όμως βαθιά μέσα μου την ελπίδα και την προσδοκία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα καταφέρει τελικά να έρθει στη χώρα μας – η Αθήνα ήταν ενδιάμεσος σταθμός στον αρχικό προγραμματισμό – ώστε τουλάχιστον να συμμετέχει σε κάποια προεκλογική συγκέντρωση του φίλου του, του Σταύρου Παπασταύρου, στα νότια προάστια.

Ελπίζω δε ότι δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για τον πρόεδρο Ντόναλντ το γεγονός ότι ο Παπασταύρου θα χωθεί στο επικρατείας – τον αγώνα του θα τον δώσει για το κόμμα και χρειάζεται στήριξη.

Άλλωστε ο Παπασταύρου ετοίμαζε μεγάλη υποδοχή στον Τραμπ – κρίμα που χαλάει η ιδέα του να μιλήσει ο Ντόναλντ στην Πνύκα για τη… Δημοκρατία, θα είχε γούστο!

Ολική επαναφορά των τραπεζών στο bancassurance

Άλλο ένα σημαντικό deal στον «καυτό» από εξελίξεις, τους τελευταίους μήνες, τραπεζοασφαλιστικό κλάδο ανακοινώθηκε χτες με την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank. Η είδηση βρήκε σύσσωμη την ασφαλιστική αγορά στην Ύδρα καθώς είναι ακόμα σε εξέλιξη το μεγάλο ασφαλιστικό συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο στο νησί του Αργοσαρωνικού και φυσικά έγινε πρώτο θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια με τον επικεφαλής της Ευρώπη Νίκος Μακρόπουλο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας εμείς από αυτήν εδώ τη στήλη είχαμε πριν λίγες μέρες επισημάνει ότι παρά το γεγονός ότι η Ελένη Βρεττού είχε υποστηρίξει ότι η CrediaBank δεν έχει στα άμεσα σχέδια της την εξαγορά ασφαλιστικής αλλά θα κινηθεί στο bancassurance μέσω συνεργασιών με περισσότερες από μία ασφαλιστικές, ότι ο χρόνος θα δείξει αν θα γίνει έτσι ή η επικεφαλής της CrediaBank θόλωνε τα νερά γιατί είχε κάτι άλλο «στα σκαριά»…

Πάντως η συγχώνευση μέσω απορρόφησης έγινε με ανταλλαγή μετοχών κάτι που σημαίνει ότι οι μέτοχοι της Ευρώπη θα λάβουν ως επιστροφή κεφαλαίου ποσό περίπου της τάξης των 45 εκατ. ευρώ και θα μείνουν με συνολικό ποσοστό κάτω του 10% στην εταιρεία με το 90%+ να περνά στην Credia.

Τι θα κάνει η Optima;

Πάντως αυτή τη στιγμή η μόνη τράπεζα που δεν έχει δική της Ασφαλιστική είναι η Optima Bank η οποία όμως πριν λίγες εβδομάδες προσέθεσε στον σκοπό των εργασιών της και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Δεδομένου ότι πλέον η Πειραιώς έχει την Εθνική Ασφαλιστική, η Εθνική Τράπεζα την NN, η Alpha Bank την Alpha Life, η Eurobank τη Eurolife Life και η Credia πλέον την Ευρώπη, θεωρούμε δύσκολο να μην κάνει και η Optima την κίνηση της στο Bancassurance. Το θέμα όμως είναι με ποια ασφαλιστική θα την κάνει καθώς πλέον οι εταιρείες που είναι «ελεύθερες» για εξαγορά είναι πολύ συγκεκριμένες….

