My market: Επενδύσεις άνω των 14 εκατ. ευρώ σε νέα καταστήματα και ανακαινίσεις

Με νέο κύκλο επενδύσεων συνεχίζει το 2026 η My market, ενισχύοντας το δίκτυό της στην ελληνική αγορά λιανεμπορίου μέσα από νέες κατασκευές και εκτεταμένες ανακαινίσεις καταστημάτων.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της αλυσίδας για τη φετινή χρονιά ξεπερνά τα 14 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τη λειτουργία νέων σημείων πώλησης αλλά και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, με έμφαση στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας και στις σύγχρονες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε στη λειτουργία νέου καταστήματος στην Παιανία, συνολικής επιφάνειας άνω των 2.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο χώρος πώλησης εκτείνεται σε 1.127 τ.μ. και περιλαμβάνει οργανωμένα τμήματα φρέσκων προϊόντων, κρεοπωλείου, μανάβικου, χώρου έψησης κοτόπουλου και το concept «My Ευεξία».

Το κατάστημα διαθέτει επίσης τρία συμβατικά ταμεία και τρία self-checkout, ενώ στον εξωτερικό χώρο λειτουργεί parking 20 θέσεων, συμπεριλαμβανομένων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση του καταστήματος της αλυσίδας στη Βάρη, το οποίο επαναλειτουργεί με νέο σχεδιασμό και αναβαθμισμένες υποδομές.

Το συγκεκριμένο κατάστημα διαθέτει χώρο πώλησης 1.430 τ.μ., αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους άνω των 900 τ.μ., καθώς και ανανεωμένα τμήματα ψαράδικου, κάβας, καλλυντικών, φρέσκων προϊόντων και έτοιμου φαγητού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νέο τμήμα «bakery & more», το οποίο σχεδιάστηκε με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα και διευρυμένη γκάμα προϊόντων αρτοποιίας και snack.

Η αναβαθμισμένη μονάδα στη Βάρη διαθέτει συνολικά 76 θέσεις στάθμευσης, μεταξύ των οποίων θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και πέντε self-checkout και τέσσερα συμβατικά ταμεία.

Εντός του επενδυτικού σχεδίου εντάσσεται και το νέο κατάστημα της αλυσίδας στην οδό Πειραιώς, στην περιοχή των Πετραλώνων. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου ξεπερνά τα 3.300 τ.μ., με χώρο πώλησης περίπου 1.100 τ.μ. και οργανωμένα τμήματα bake off, μανάβικου, κρεοπωλείου και προϊόντων ευεξίας.

Το κατάστημα διαθέτει τέσσερα συμβατικά ταμεία, πέντε self-checkout και χώρο στάθμευσης 30 θέσεων.

Η στρατηγική της αλυσίδας εστιάζει τα τελευταία χρόνια στον εκσυγχρονισμό των σημείων πώλησης, στην ενίσχυση των υπηρεσιών αυτοεξυπηρέτησης και στη δημιουργία πιο λειτουργικών και ενεργειακά αναβαθμισμένων καταστημάτων, ακολουθώντας τις νέες τάσεις της αγοράς λιανεμπορίου και τις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Διαβάστε επίσης:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» για το deal Μασούτης – Κρητικός στην αγορά

Alpha Bank Campus: Ένα τραπεζικό τετράγωνο που ενώνει την ιστορία της Αθήνας με το μέλλον της οικονομίας

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» κινητοποιεί ελληνικούς και ξένους ομίλους – Το επιχειρηματικό παρασκήνιο του νέου αμυντικού προγράμματος