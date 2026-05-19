ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:09
Πάτρα: Άγρια επίθεση κουκουλοφόρων σε μητέρα τριών παιδιών – Τη χτύπησαν και της πήραν την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητο

Επίθεση από τρία άτομα δέχθηκε στην Περιμετρική οδό της Πάτρας, στην περιοχή μεταξύ Νέου Σουλίου και Ριγανοκάμπου μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το pelop.gr η γυναίκα που είναι μητέρα τριών παιδιών και παλιά πρωταθλήτρια στίβου, επέστρεφε στο σπίτι της από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου.

Η ίδια, φέρεται να έκανε μια στάση στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, λίγο πριν από τη γέφυρα που περνάει επάνω από την Περιμετρική οδό της Πάτρας, όπου δέχθηκε αιφνιδιαστικό χτύπημα με κοτρόνες και ξύλα.

Οι δράστες οι οποίοι με βάση το ίδιο δημοσίευμα ήταν ένα ενήλικος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και άλλοι δύο ανήλικοι έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού του αυτοκινήτου και της άρπαξαν την τσάντα.

Η ίδια φέρεται να δέχθηκε κλοτσιές και σπρωξιές, ενώ πάνω στο κυνηγητό βρέθηκε πεσμένη σε ένα χαντάκι, όπου υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν διασχίζοντας τα δύο ρεύματα της Περιμετρικής.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη»

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη», δήλωσε στο pelop.gr η ίδια η οποία μόλις είχε επιστρέψει από αγώνες στίβου βετεράνων στη Νάουσα.

«Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα.

Το είχα μέσα μου. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό.

Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί.

Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια. Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία.

Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι.

Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας».

