Μάιος: Μία μέρα… δύο καιροί και άκρως ωφέλιμες βροχές!

Ο φετινός Μάιος συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον αλλοπρόσαλλο χαρακτήρα του, παρουσιάζοντας σήμερα δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα στην ίδια χώρα, αλλά φέρνοντας παράλληλα και άκρως ωφέλιμες βροχές για τον υδροφόρο ορίζοντα και την αγροτική παραγωγή.

Η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια στα νησιά μας, αλλά με έντονη μεταβολή στα ηπειρωτικά, όπου το σκηνικό θα χωριστεί στα δύο, αφού το βαρετό, αίθριο πρωινό θα δώσει γρήγορα τη θέση του σε ένα άκρως βροχερό μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε απόλυτα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 23 με 25°C, ενώ οι βοριάδες θα παρουσιάσουν αισθητή ενίσχυση. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές του υδραργύρου θα φτάσουν τους 24-25°C στη Σαλαμίνα, την Αγιάσο, τη Λίνδο, τη Λήμνο, το Διδυμότειχο, την Ορεστιάδα και τη Λάρισα, την ώρα που στα ορεινά και τη δυτική χώρα η ψύχρα θα είναι έντονη, με το θερμόμετρο να δείχνει μόλις 7°C στην Τρίπολη, 11°C στο Μέτσοβο, 12°C στη Φλώρινα, 15°C στο Λιτόχωρο, 17°C στα Σφακιά και 19°C στην Ιθάκη.

Αναλυτικά για σήμερα, ο καιρός θα ξεκινήσει αρχικά αίθριος, όμως από νωρίς το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα φέρουν βροχές, μπόρες και καταιγίδες σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά. Εκεί που θα βρέξει περισσότερο είναι στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, καθώς και στα ορεινά της Θράκης και της ανατολικής Στερεάς. Τα φαινόμενα ειδικά στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, ενώ στα νησιά θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, αφήνοντας πίσω του μόνο κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, αργότερα θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα αγγίξουν τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική οι πρωινές ώρες θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα πυκνώσουν, δίνοντας ψιλόβροχα και σποραδικές μπόρες, ενώ το απόγευμα είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια του νομού, με τα νότια τμήματα να παραμένουν πιο προστατευμένα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις και αργότερα θα στραφούν σε βοριάδες έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 25°C.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές, μπόρες και καταιγίδες, πριν ο καιρός βελτιωθεί σταδιακά από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί, στρεφόμενοι αργότερα σε ισχυρό Βαρδάρη έως 5 μποφόρ, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 22°C.

Αύριο (20/5), ο καιρός θα παρουσιάσει μια πρόσκαιρη βελτίωση, αν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές στην Αττική, την Εύβοια, το Αιγαίο, τη Θράκη καθώς και σε ορεινές περιοχές. Από εκεί και πέρα, το ίδιο ανοιξιάτικο και βροχερό μοτίβο θα μας συντροφεύσει μέχρι και την Πέμπτη. Η μεγάλη αλλαγή όμως έρχεται την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς μας περιμένει ένα τετραήμερο με πολύ πιο γενικευμένες βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν πρόκειται για κάτι ακραίο ή παράξενο, αλλά για τη φυσιολογική εξέλιξη ενός τυπικού, αλλοπρόσαλλου Μαΐου, ο οποίος φαίνεται πως θα ολοκληρώσει τον κύκλο του με τις γνώριμες αστάθειές του. Χρειάζεται, λοιπόν, λίγη ακόμα υπομονή με τις τοπικές μπόρες και τις εναλλαγές του ουρανού, μέχρι να μπούμε στην τελική ευθεία, όπου το καλοκαίρι θα πάρει επίσημα τα ηνία και ο ήλιος θα εδραιωθεί για τα καλά.

Διαβάστε επίσης:

Λήξη συναγερμού στην Ιθάκη: Ελαφρά τραυματίες βρέθηκαν οι δύο τουρίστες που αγνοούνταν

Πλακιάς: Δεν έχει λογική η ίδρυση τώρα του κόμματος Καρυστιανού

Περιστέρι: Νεκρός ο 36χρονος που παρασύρηθηκε από ΙΧ