«No Kings»: Ποιο είναι το κίνημα που έβγαλε εκατομμύρια πολίτες των ΗΠΑ στους δρόμους κατά του Τραμπ

Πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλωσαν το Σαββατοκύριακο κατά της κυβέρνησης Τραμπ και του δικτατορικού σχεδόν τρόπου με τον οποίο διοικεί τη χώρα.

Το σύνθημα «No Kings» κυριαρχούσε σε όλες τις διαδηλώσεις που έλαβαν μέρος στη χώρα, φράση διόλου τυχαία.

Το κίνημα «No Kings» αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη αλλά ιδιαίτερα δυναμική μορφή πολιτικής κινητοποίησης στην χώρα, το οποίο ουσιαστικά προκάλεσε ο ίδιος ο Τραμπ.

Αυτό στο οποίο αντιστέκεται και διαμαρτύρεται, είναι οι αυταρχικές τάσεις που έχει η κυβέρνηση.

Πώς ξεκίνησε το No Kings

Η ιδέα του «No Kings» διαμορφώθηκε αρχικά από την οργάνωση 50501 (50 διαμαρτυρίες, 50 Πολιτείες, 1 κίνημα), η οποία έθεσε το συμβολικό και επικοινωνιακό πλαίσιο. Στη συνέχεια, η υλοποίηση και η μαζική κινητοποίηση αναλήφθηκαν κυρίως από την Indivisible, ένα δίκτυο πολιτών που είχε ήδη δημιουργηθεί μετά τις εκλογές του 2016 με στόχο την αντίσταση σε πολιτικές του Τραμπ. Το κίνημα δεν περιορίστηκε σε μία μόνο οργάνωση, αλλά εξελίχθηκε σε έναν ευρύ συνασπισμό άνω των 200 ομάδων, μεταξύ των οποίων η American Civil Liberties Union, η Communications Workers of America και η MoveOn.

Το όνομα «No Kings» δεν είναι τυχαίο: το κίνημα απορρίπτει τη μοναρχία και προτάσσει την αρχή ότι η εξουσία πηγάζει από τον λαό. Οι διοργανωτές του κινήματος αξιοποίησαν δηλώσεις και δημόσιες εικόνες του Τραμπ που, κατά την άποψή τους, υπονοούσαν μια προσωποπαγή και σχεδόν «μοναρχική» αντίληψη της εξουσίας. Έτσι, το σύνθημα λειτουργεί τόσο ως πολιτική κριτική όσο και ως συμβολική υπενθύμιση των δημοκρατικών αξιών.

Οι πρώτες μεγάλες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2025, με σημαντικούς σταθμούς τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο, ενώ ακολούθησε τρίτο κύμα τον Μάρτιο του 2026. Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε εθνικό επίπεδο και συνοδεύτηκαν από δεκάδες τοπικές δράσεις, πολλές από τις οποίες συνδέονταν με άλλα ζητήματα, όπως η μεταναστευτική πολιτική και οι μαζικές απελάσεις.

Ακόμη και οι ημέρες διαδηλώσεων, έχουν τη σημασία τους. Συνήθως επιλέγουν μέρες που έχει κάποια στρατιωτικά παρέλαση ή εθνικές επετείους.

Συνολικά, το «No Kings» δεν αποτελεί απλώς μια σειρά διαδηλώσεων, αλλά ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο που εκφράζει ανησυχίες για την πορεία της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Έζρα Λέβιν της Indivisible δήλωσε στο MSNBC:

«Ο χρόνος για την αξιολόγηση αυτής της κυβέρνησης έχει τελειώσει – τώρα είναι η στιγμή να υψώσουμε τη φωνή μας και να ακουστούμε. Όχι μόνο για να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την παρέλαση, αλλά για να επιβεβαιώσουμε κάτι βαθύτερο: ότι η εξουσία ανήκει στον λαό, ότι η δημοκρατία αξίζει να υπερασπιστεί κανείς, ότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε σε μια κυβέρνηση του λαού, από τον λαό και για τον λαό. Εμπνευσμένη από την κληρονομιά του Δρ. Κινγκ, αυτή η κινητοποίηση μας υπενθυμίζει το όραμά του για μια δίκαιη, συμπεριληπτική και ισότιμη κοινωνία. Ένα όνειρο στο οποίο έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας και καλούμε όλους να σταθούν ενωμένοι απέναντι σε αυτή τη νέα πρόκληση για την εύθραυστη δημοκρατία μας».

Ο Τραμπ εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του στις διαδηλώσεις. «Δεν αισθάνομαι σαν βασιλιάς», είπε, προσθέτοντας μια απειλή προς όσους διαμαρτυρηθούν στην παρέλαση στην Ουάσινγκτον: «Για αυτούς που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλη δύναμη».

Το Indivisible Abroad, το συλλογικό σχήμα των αναγνωρισμένων διεθνών παραρτημάτων της Indivisible για Αμερικανούς στο εξωτερικό, ηγήθηκε κυρίως της διεθνούς οργάνωσης για εκδηλώσεις «No Kings / No Tyrants» σε όλο τον κόσμο.

