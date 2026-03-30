Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Βανουάτου

Ισχυρός σεισμός 7,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Βανουάτου.

Η χώρα -νησιωτικό σύμπλεγμα στον Ειρηνικό, δεν επλήγη σημαντικά καθώς το εστιακό βάθος ήταν πολύ μεγάλο, στα 145 χλμ κι έτσι, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο και το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης, ανέφεραν πως δεν αναμένεται τσουνάμι στην περιοχή.

Το επίκεντρο της δόνησης τοποθετείται 288 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Port-Vila και 31 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοανατολικά του Luganville.

