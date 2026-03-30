Κανονικά θα γίνουν οι λειτουργίες και τελετές του Πάσχα στον Πανάγιο Τάφο, ευχαριστίες Καθολικών στον Ισαάκ Χέρτζογκ

Οι ρυθμίσεις για τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ διευθετήθηκαν, μετά την ένταση που προκλήθηκε όταν η αστυνομία εμπόδισε κορυφαίους καθολικούς αξιωματούχους να προσευχηθούν στον χώρο, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία των Αγίων Τόπων ανακοίνωσαν ότι οι λεπτομέρειες για την πρόσβαση των εκπροσώπων των Εκκλησιών στον Ναό της Αναστάσεως έχουν «αντιμετωπιστεί και επιλυθεί», έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ με συμμετοχή εκπροσώπων χριστιανικών δογμάτων της Ιερουσαλήμ, της ισραηλινής αστυνομίας και άλλων αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σε συμφωνία με την ισραηλινή αστυνομία, διασφαλίστηκε η πρόσβαση των εκπροσώπων των Εκκλησιών προκειμένου να τελεστούν οι λειτουργίες και οι τελετές και να διατηρηθούν οι αρχαίες πασχαλινές παραδόσεις στον Ναό της Αναστάσεως».

Οι λειτουργίες θα μεταδοθούν ζωντανά, ώστε να τηρηθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ σχετικά με τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Οι δύο καθολικοί θεσμοί εξέφρασαν ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ για την «άμεση προσοχή και την πολύτιμη παρέμβασή» του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η Εκκλησία παραμένει σε συνεχή διάλογο με τις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής αστυνομίας».

Παράλληλα, εκφράζεται η ευχή για τον τερματισμό του πολέμου που επηρεάζει την περιοχή, επισημαίνοντας τις σοβαρές συνέπειες για όλους τους πληθυσμούς.

Διαβάστε επίσης

«No Kings»: Ποιο είναι το κίνημα που έβγαλε εκατομμύρια πολίτες των ΗΠΑ στους δρόμους κατά του Τραμπ



Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέος κόλαφος Σάντσεθ στον Τραμπ – Κλείνει τον εναέριο χώρο της Ισπανίας για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις

Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Βανουάτου