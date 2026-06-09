Συνεδριάζει την Τετάρτη η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα

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Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 17:30, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.
Όπως είναι γνωστό ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
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