Ιογενείς λοιμώξεις: Το μπαχαρικό που τις «καταπολεμά» με φυσικό τρόπο

Οι θεραπευτικές ιδιότητες πολλών υλικών της φύσης είναι γνωστές από την αρχαιότητα και, ακόμη και σήμερα με τις προχωρημένες γνώσεις ιατρικής και τις σύγχρονες θεραπείες, αποδεικνύονται συχνά πολύτιμος σύμμαχος της ανθρώπινης υγείας.

Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Foods, αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή σχέση: Οι σπόροι κάρδαμου, γνωστοί για τη χρήση τους ως μπαχαρικό, φαίνεται να έχουν σημαντική αντιική δράση.

Με επικεφαλής τον Abdullah Al Sufian Shuvo, υποψήφιο διδάκτορα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Ιατρικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Shinshu της Ιαπωνίας, η ερευνητική ομάδα επικεντρώθηκε στους σπόρους του Elettaria cardamomum, ενός φυτού που παραδοσιακά εκτιμάται τόσο για τις μαγειρικές, όσο και για τις φαρμακευτικές του χρήσεις.

Μέσα από μια σειρά εργαστηριακών πειραμάτων, εξέτασαν εκχυλίσματα σπόρων κάρδαμου σε ζεστό νερό σε ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα (κύτταρα A549) για να προσομοιώσουν ιογενή λοίμωξη και να παρατηρήσουν τις επιδράσεις στην παραγωγή αντιιικών μορίων.

Τα ευρήματά τους αποκάλυψαν ότι τόσο το εκχύλισμα σπόρων κάρδαμου, όσο και η 1,8-κινοόλη ενεργοποίησαν ενδοκυτταρικούς αισθητήρες νουκλεϊκών οξέων — κυτταρικούς μηχανισμούς ικανούς να ανιχνεύουν ιικό DNA και RNA. Μόλις ενεργοποιήθηκαν, αυτοί οι αισθητήρες προκάλεσαν την παραγωγή κυτοκινών, μορίων σηματοδότησης, που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις.

Σημειωτέον ότι η θεραπεία αύξησε την παραγωγή ιντερφερονών τύπου Ι, βασικών κυτοκινών, που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιική απόκριση του οργανισμού.

Ο δρ. Kawahara τόνισε τις ευρύτερες επιπτώσεις των ευρημάτων: «Το κάρδαμο χρησιμοποιείται από παλιά ως μπαχαρικό με φαρμακευτικές ιδιότητες. Με βάση την έρευνά μας, είναι πολλά υποσχόμενο ως αντιικός παράγοντας, ικανός να βοηθήσει στην πρόληψη ενός ευρέος φάσματος ιογενών λοιμώξεων. Η μελέτη προσφέρει μια νέα προοπτική σχετικά με τις αντιικές ιδιότητες των συστατικών των τροφίμων και υπογραμμίζει τη σημασία της διερεύνησης των τροφίμων που μπορούν να υποστηρίξουν την ανοσολογική άμυνα στην καθημερινότητα».

Τα πρόσφατα ευρήματα, λοιπόν, ενδέχεται να ανοίξουν σύντομα το δρόμο για πιθανές εφαρμογές των σπόρων κάρδαμου, τόσο σε προληπτικό, όσο και σε θεραπευτικό πλαίσιο.

Πηγή: ygeiamou

