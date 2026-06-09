ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας αύριο (10/6) στα νοσοκομεία για τα βαρέα και ανθυγιεινά – «Όχι στους εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων»

Νέα στάση εργασίας για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών προκηρύσσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) για αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, από τις 12:00 έως τις 15: 00, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι στην δημόσια υγεία θα πραγματοποιήσουν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30 στο υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στα συρτάρια του υπουργείου Εργασίας υπάρχει πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη εδώ και 3 χρόνια που εισηγείται την ένταξη των Επαγγελμάτων Υγείας του ΕΣΥ, ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Η εν λόγω επιτροπή εισηγείται την εφαρμογή του κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ημερομηνία πρόσληψης και σχέση εργασίας. Ο Κανονισμός αναθεωρήθηκε και ισχύει από 1.1.2012 με αυστηρά επιδημιολογικά κριτήρια και μάλιστα στην καρδιά των μνημονίων.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή Μπεχράκη εισηγείται την ένταξη στα ΒΑΕ των Φυσικοθεραπευτών και γιατρών, όπως εξηγεί η ΠΟΕΔΗΝ στην ανακοίνωσή της και καταγγέλλει ότι: «με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων αν και ιδίων επαγγελμάτων με εμφανή άνιση μεταχείριση στα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Όπως:

Εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά την 1.1.2011 που είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ με βάση τον κανονισμό ΒΑΕ του ΙΚΑ.

Προσληφθέντες πριν την 1.1.2011 και επέλεξαν με αίτησή τους την ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ που είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ με βάση τον κανονισμό ΒΑΕ του ΙΚΑ (η ρύθμιση αυτή μερικώς εφαρμόστηκε).

Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που είναι όλοι ενταγμένοι στα ΒΑΕ ανεξαρτήτως ημερομηνία πρόσληψης εφόσον εργάζονται σε επαγγέλματα που ο κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του ΙΚΑ τα συμπεριλαμβάνει.

Και τώρα με το τωρινό Σχέδιο Νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση οι προσληφθέντες εργαζόμενοι πριν την 1.1.2011 που διαχωρίζονται από τον κανονισμό ΒΑΕ του ΙΚΑ (ενταγμένοι και μη)».

Η ΠΟΕΔΗΝ στο πλαίσιο της αυριανής στάσης εργασίας καλεί τα Σωματεία Μέλη να διευκολύνουν σε συμμετοχή εκδίδοντας προσωπικό ασφαλείας ενώ παράλληλα καλύπτει τις δράσεις των κλαδικών Συλλόγων και Νομικών Προσώπων με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί το κατάλληλο προσωπικό ασφαλείας.

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