Meteo: Ιδιαίτερα θερμός ο Οκτώβριος – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Παρασκευής

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Οκτώβριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), σύμφωνα με το meteo.gr και τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα που δημοσίευσε το meteo, σύμφωνα με το 76% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 27%, 31% και 18% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 18% και 6% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.92°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων.

Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην ΒΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το meteo.gr τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για την Παρασκευή 12/09

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά. Τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου- Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα βορειότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μετά το μεσημέρι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

