search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 13:27

Ασπρόπυργος: Ξυλοδαρμός 14χρονου έξω από σχολείο – Πέντε συλλήψεις ανηλίκων

23.09.2025 13:27
astynomia sxoleio elas
φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων, ηλικίας 15 και 16 ετών, για επίθεση σε βάρος 14χρονου έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, προχώρησαν αστυνομικοί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (17/9) με τους πέντε ανήλικους να γρονθοκοπούν τον 14χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Οι πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας με έναν εξ’ αυτών να ξυρίζει τα μαλλιά του με στόχο να αλλάξει την εμφάνισή του και να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 17-9-2025 στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, -5- ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 17-9-2025 έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι -5- κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους -5- κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας (17-9-2025).

Σημειώνεται, ότι ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 18χρονο για την απαγωγή του 15χρονου, τι κατέθεσε το θύμα

Βόλος: Θρήνος για τον 20χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον φωταγωγό – Πώς έγινε η τραγωδία (videos/photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gavriili_skorda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γαβριήλ για (κόμμα) Τσίπρα: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται μια πολιτική “σούπα” απέναντι στον Μητσοτάκη» (video)

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

efsyn_logo_new
MEDIA

Εφημερίδα των Συντακτών για τη συμφωνία με Μελισσανίδη: Η πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας παραμένει αναλλοίωτη

liagkas-dimas-new
MEDIA

Λιάγκας κατά Πύρρου Δήμα: «Τώρα έγινε λίγο πιο μικρός, κόντυνε έναν πόντο» (Video)

geroulanos-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφί» Γερουλάνου για Ανδρουλάκη: Αν δεν κουνήσει η «βελόνα», θα έχουμε πρόβλημα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:32
gavriili_skorda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γαβριήλ για (κόμμα) Τσίπρα: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται μια πολιτική “σούπα” απέναντι στον Μητσοτάκη» (video)

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

efsyn_logo_new
MEDIA

Εφημερίδα των Συντακτών για τη συμφωνία με Μελισσανίδη: Η πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας παραμένει αναλλοίωτη

1 / 3