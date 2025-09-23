Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου από τρεις ανηλίκους

Ο σοκαριστικός ξυλοδαρμός του 15χρονου στην Πάτρα από τρεις ανηλίκους έχει καταγραφεί σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται ένας εκ των δραστών να επιτίθεται στον 15χρονο με γροθιές, με τον νεαρό να σωριάζεται στο έδαφος.

Ο 15χρονος διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχε υποστεί κατάγματα στη γνάθο και στο ρινικό οστό.

Στη συνέχεια, το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐας και Παναγιώτη Κυριακού» της Αθήνας, για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται πως επιτέθηκαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (18/9) στον 15χρονο, αφεθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους.

Στον 16χρονο, ο οποίος φαίνεται να χτυπά με μανία τον μαθητή, επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα, η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα και η επίβλεψη από επιμελητή ανηλίκων, ενώ στον 15χρονο και τον 14χρονο επιβλήθηκε ο όρος της επίβλεψης από επιμελητή ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος και ο 15χρονος, ενώπιον του ανακριτή, υποστήριξαν ότι δεν συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Αντίθετα, έσπευσαν προκειμένου να τελειώσει ο καβγάς και να βοηθήσουν το θύμα.

