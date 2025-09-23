Κρήτη: Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Γαύδο – Έφθασαν τα 145 άτομα σε 24 ώρες

Σειρά επιχειρήσεων διάσωσης μεταναστών έλαβαν χώρα το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Το πρωί της Τρίτης, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex, εντόπισε και διέσωσε 36 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε σκάφος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Χθες, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά διάσωσης μεταναστών.

Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου, διέσωσε 43 αλλοδαπούς από λέμβο σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Επίσης, άλλα 66 άτομα διασώθηκαν από λέμβο που βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και οδηγήθηκαν, επίσης, στο λιμάνι.

