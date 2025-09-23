search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 10:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 08:48

Κρήτη: Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Γαύδο – Έφθασαν τα 145 άτομα σε 24 ώρες

23.09.2025 08:48
LIMENIKO NEW

Σειρά επιχειρήσεων διάσωσης μεταναστών έλαβαν χώρα το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Το πρωί της Τρίτης, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex, εντόπισε και διέσωσε 36 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε σκάφος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Χθες, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά διάσωσης μεταναστών.

Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου, διέσωσε 43 αλλοδαπούς από λέμβο σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Επίσης, άλλα 66 άτομα διασώθηκαν από λέμβο που βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και οδηγήθηκαν, επίσης, στο λιμάνι.

Διαβάστε επίσης

Χανιά: Τραγικός θάνατος για μία γυναίκα – Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από φωτιά

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό – Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aodos new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμας: Εντός του 2026 η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης

FOREIO_NOSOKOMEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική στάση εργασίας των τραυματιοφορέων, συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας – «Συνθήκες εργασιακής εξάντλησης»

kimmel_oscars
MEDIA

Jimmy Kimmel: Τα «επειδή» και τα «αλλά» της επιστροφής του έπειτα από τη σύντομη(;) «εξορία» του

nosokomeio kat 876- new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο ΚΑΤ: «Κλείνετε τα ραντεβού σας με τους γιατρούς μας στο MyHealth App»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος με κλεμμένη μοτοσικλέτα έπεσε πάνω σε περιπολικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

mister boutia
LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 10:12
aodos new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμας: Εντός του 2026 η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης

FOREIO_NOSOKOMEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική στάση εργασίας των τραυματιοφορέων, συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας – «Συνθήκες εργασιακής εξάντλησης»

kimmel_oscars
MEDIA

Jimmy Kimmel: Τα «επειδή» και τα «αλλά» της επιστροφής του έπειτα από τη σύντομη(;) «εξορία» του

1 / 3