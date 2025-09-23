search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 15:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 14:29

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

23.09.2025 14:29
METRO2
Eurokinissi

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται και οι επόμενες επεκτάσεις.

Αυτό ανακοίνωσε ο Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, από το 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025.

«Ξεκινάμε από την επέκταση από την Ανθούπολη προς το Ίλιον, με τρεις σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα» σημείωσε ο κ. Κουρέτας.

Μελέτες έχουν ξεκινήσει και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό.

Όσον αφορά στον χρονικό ορίζοντα όλων αυτών των παρεμβάσεων, ο κ. Κουρέτας τόνισε πως κάποιες μελέτες θα χρειαστούν από πέντε έως και δέκα χρόνια, κάποιες ίσως και περισσότερο.

«Τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα, απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φθάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε» εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται καλές μελέτες, καλή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Στάθηκε τέλος στην ανάγκη να αναπτυχθούν τόσο ο υπεραστικός σιδηρόδρομος στην επαρχία όσο και τα μέσα σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Διαβάστε επίσης:

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου – Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Ασπρόπυργος: Ξυλοδαρμός 14χρονου έξω από σχολείο – Πέντε συλλήψεις ανηλίκων

Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karolos william sara- andrew 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Oυίλιαμ πιέζει τον Κάρολο να διώξει Φέργκι και Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν – Γιατί διστάζει ο βασιλιάς

eof_0509_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Αμετάβλητες παραμένουν οι συστάσεις για τη χρήση της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για 21 κιλά κοκαϊνης

diabetes_2309_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ένα μοναδικό «Διαβητικό Χωριό» στη Χίο: Μια γιορτή Ζωής, Γνώσης και Πρόληψης!

aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ο Παύλος Ασλανίδης απαντά στον Φλωρίδη – Τρία αιτήματα έχω κάνει για εκταφή του παιδιού μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 15:37
karolos william sara- andrew 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Oυίλιαμ πιέζει τον Κάρολο να διώξει Φέργκι και Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν – Γιατί διστάζει ο βασιλιάς

eof_0509_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Αμετάβλητες παραμένουν οι συστάσεις για τη χρήση της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για 21 κιλά κοκαϊνης

1 / 3