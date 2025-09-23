Σέρρες: Πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων – Πάνω από 6.000 ζώα θα θανατωθούν

Επί ποδός βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς με τα νέα κρούσματα τα επιβεβαιωμένα στο Νομό έχουν ξεπεράσει τα 40.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΡΤ Σερρών έως και σήμερα έχουν καταγραφεί 41 κρούσματα σε 50 εκτροφές ενώ συνολικά θα θανατωθούν 6.495 ζώα.

Την ίδια ώρα υπάρχει υπόνοια για ακόμα 11 κρούσματα και για να επιβεβαιωθούν είναι σε εξέλιξη διαδικασία εξέτασης των δειγμάτων που ελήφθησαν από τις εκτροφές που αντιστοιχούν σε 3.259 ζώα.

Τρεις από αυτές είναι στο Βαμβακόφυτο του Δήμου Σιντικής, ένας Δήμος που μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν είχε κρούσματα και σήμερα ξεκίνησαν έλεγχοι στην περιοχή του Σιδηροκάστρου.

Στους ελέγχους που γίνονται σε όλο το Νομό συνδράμει κλιμάκιο από τη Θεσσαλονίκη που έχει σταλεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ στην Π.Ε. Σερρών δημιουργούνται πέντε σταθμοί απολύμανσης.

Τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε δύο μεγάλες μονάδες στο Ζευγολατιό όπου θανατώθηκαν συνολικά 1.250 ζώα, στο Παλαιόκαστρο και στην Τριάδα.

