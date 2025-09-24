Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα – Δηλώνει μετανιωμένος

Στη φυλακή θα οδηγηθεί, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 50χρονος που, το περασμένο Σάββατο, σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη στην περιοχή της Ανάληψης στην Θεσσαλονίκη.



Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε την δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε και στον ανακριτή ότι τέλεσε το έγκλημα, λέγοντας ότι βγήκε εκτός εαυτού και έχασε τον έλεγχο, μετά από δύο παρατηρήσεις που του έκανε η αδελφή του για την καθαριότητα του σπιτιού. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, είχε τηλεφωνικό καβγά με την σύζυγό του όταν της ανακοίνωσε ότι θα κοιμόταν στο σπίτι της αδελφής του και αυτό, όπως είπε, τον επηρέασε ψυχολογικά. Ο 50χρονος δήλωσε βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του και εκτός από τις προφορική απολογία του κατέθεσε και απολογητικό υπόμνημα.



Την ώρα που γινόταν η μεταγωγή του στα δικαστήρια, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ συγγενείς και φίλοι έλεγαν αποχαιρετούσαν την αδελφή του που κηδεύτηκε στα κοιμητήρια του Ευόσμου.

Κατά τη διαδικασία της απολογίας, στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός του, συγγενείς και φίλοι του.

Τι είχε υποστηρίξει προανακριτικά ο 50χρονος

Όπως είχε παραδεχθεί στην προανακριτική του απολογία ο καθ΄ ομολογίαν αδελφοκτόνος, παπό τη παρέλαβε την 59χρονη αδελφή του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, και τη συνόδευσε στο διαμέρισμά της όπου και ακολούθησε η ανθρωποκτονία.



Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το νοσοκομείο Παπανικολάου έως το σπίτι της αδελφής του, ο κατηγορούμενος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγό του και, όταν της ανέφερε ότι θα διανυκτέρευε στο σπίτι της αδελφής του, ακολούθησε έντονος λεκτικός καβγάς. Η σύζυγός του, όπως κατέθεσε ο κατηγορούμενος, του είπε θυμωμένη και με έντονο ύφος να μαζέψει τα πράγματά του από την κοινή τους εστία και να μετακομίσει μόνιμα στην αδελφή του.



Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το περιστατικό του προκάλεσε έντονη ταραχή και δυσφορία, και πυροδότησε, μαζί με την ένταση που δημιουργήθηκε με την αδελφή του τη δολοφονία της, χρησιμοποιώντας μια σακούλα με την οποία την έπνιξε.

Μάλιστα, λίγο πριν ολοκληρώσει την απολογία του, ο κατηγορούμενος δήλωσε βαθιά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και μετανιωμένος.

