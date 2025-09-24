search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:27
ΕΛΛΑΔΑ

24.09.2025 14:02

Ηράκλειο: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σε καφενείο, ένας ελαφρά τραυματίας

24.09.2025 14:02
Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Ηρακλείου, νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης 24/9, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες εξερράγη φιάλη υγραερίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε καφενείο επί της οδού Αγίου Μηνά που είναι από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το neakriti, ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από το περιστατικό, ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, στο διπλανό κτίριο βρίσκονταν δύο γυναίκες, που ευτυχώς δεν έπαθαν κακό.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο κατάστημα ενώ φέρεται να έχει υποστεί ζημιές και διπλανό κατάστημα εστίασης.

