Φωτιά στη Νέα Πέραμο Μεγάρων

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση Νέα Πέραμο Μεγάρων.
Για την κατασβεση κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 οχήματα με 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου.
