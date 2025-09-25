search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:05
25.09.2025 09:49

Φωτιά στη Νέα Πέραμο Μεγάρων

25.09.2025 09:49
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση Νέα Πέραμο Μεγάρων.

Για την κατασβεση κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 οχήματα με 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου.

