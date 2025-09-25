Νετανιάχου πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη: «Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, θα καταγγείλω όσους ηγέτες χωρών το αναγνώρισαν»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την αναγνώριση από ορισμένους παγκόσμιους ηγέτες ενός παλαιστινιακού κράτους «επαίσχυντη συνθηκολόγηση», ενόψει της πτήσης του προς τη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή.

«Η επαίσχυντη συνθηκολόγηση ορισμένων ηγετών στην παλαιστινιακή τρομοκρατία δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ με κανέναν τρόπο», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος».

Πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του για τη Νέα Υόρκη, ο Νετανιάχου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδιάζει να καταδικάσει τους ηγέτες του κόσμου που αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος αυτή την εβδομάδα, κατά την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή.

«Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα πω την αλήθεια μας — την αλήθεια για τους πολίτες του Ισραήλ, την αλήθεια για τους στρατιώτες μας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και την αλήθεια για τη χώρα μας», είπε ο Νετανιάχου στον αεροδιάδρομο του Μπεν Γκουριόν.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this morning at Ben-Gurion International Airport, prior to departing on a diplomatic visit to the US, where he will address the UN General Assembly and meet with US President Donald Trump. pic.twitter.com/5K8X2EJWK5 September 25, 2025

«Θα καταγγείλω εκείνους τους ηγέτες που, αντί να καταγγέλλουν τους δολοφόνους, τους βιαστές και τους παιδόφιλους, θέλουν να τους δώσουν ένα κράτος στην καρδιά της γης του Ισραήλ. Αυτό δεν θα συμβεί», ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός.

«Στην Ουάσινγκτον, θα συναντηθώ για τέταρτη φορά με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα συζητήσω μαζί του τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουν φέρει οι νίκες μας, καθώς και την ανάγκη μας να ολοκληρώσουμε τους στόχους του πολέμου: την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την ήττα της Χαμάς και την επέκταση του κύκλου ειρήνης που άνοιξε μετά την ιστορική νίκη στην «Επιχείρηση Rising Lion» (εναντίον του Ιράν) και άλλες νίκες που έχουμε πετύχει», συνεχίζει ο Νετανιάχου.

Μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, πριν επιστρέψει στο Ισραήλ την Τρίτη το πρωί.

Πριν από την αναχώρησή του, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν το βράδυ της Τετάρτης και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον διορισμό του Νταβίντ Ζίνι ως επικεφαλής της Σιν Μπετ, αντιτάχθηκαν στη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα και διαμαρτυρήθηκαν για την επιστροφή των ομήρων.

כעת בנתב"ג – מאות מפגינים נגד נתניהו ונגד ניסיונו להשתלט על השב"כ.

המפגינים הגיעו לנתב"ג לקראת נסיעת נתניהו המקריב והמפקיר לארה"ב.

יש גם שידור חי של 'דמוקרטיה עכשיו':https://t.co/ksIEjtoo21 pic.twitter.com/OKpolhkgZX — Or-ly Barlev 🎗 אור-לי ברלב (@orlybarlev) September 24, 2025

Συζήτηση για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει γίνει το θέατρο πολλών συζητήσεων για μια λύση δύο κρατών. Αρκετές δυτικές χώρες έχουν ανακοινώσει από το βήμα την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην ολομέλεια ότι «αντί να ενδώσουμε στις απαιτήσεις της Χαμάς για λύτρα, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι με εκείνους που θέλουν πραγματική ειρήνη και να πάρουν πίσω τους ομήρους».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να πάρουμε έναν ή δύο· τους χρειαζόμαστε όλους, νεκρούς ή ζωντανούς».

Επίσης, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η Ιταλία θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα απελευθερωθούν όλοι οι ισραηλινοί όμηροι και ότι η Χαμάς θα αποκλειστεί από οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να στείλει 20.000 στρατιώτες στη Γάζα ως ειρηνευτική δύναμη την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και ισχυρίστηκε ότι η Ινδονησία θα αναγνωρίσει το Ισραήλ την ίδια ημέρα που το εβραϊκό κράτος θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Διαβάστε επίσης:

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

Το βιολί του ο Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»