search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 23:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 22:45

Το βιολί του ο Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»

24.09.2025 22:45
netaniahu-34734

Η πρόσφατη αναγνώριση, από ορισμένες χώρες της Δύσης, ενός παλαιστινιακού κράτους, «δεν θα δεσμεύσει το Ισραήλ, με κανέναν τρόπο», υπογράμμισε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ηγέτες από δεκάδες χώρες τη Δευτέρα συμμετείχαν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διάσκεψη «για τη λύση των δύο κρατών» και πολλές χώρες αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης, κάνοντας μια ιστορική, διπλωματική στροφή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε επίσης:

Αμερικανικά… «χουνέρια» στον Ερντογάν: Αφίσες του ως καταζητούμενος στους δρόμους της Ουάσιγκτον – Έξαλλος ο Τούρκος πρόεδρος

Πίσω από τα επιθετικά σχόλια, κάποιοι βλέπουν τον Τραμπ να γυρνά την πλάτη στην Ουκρανία

Μακελειό στο Ντάλας: Ο δράστης είχε γράψει «ANTI – ICE» σε μία από τις σφαίρες – Δύο νεκροί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stoliskos gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικό πλοίο για την προστασία του στολίσκου για τη Γάζα στέλνει ο πρωθυπουργός Σάντσεθ

netaniahu-34734
ΚΟΣΜΟΣ

Το βιολί του ο Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το «Σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για τη Γάζα 

50d59a90b4871dd0ca36ddbb84ab5033
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε ομογενείς: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά

ploio
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 20χρονου ναυτικού: Προσωρινά ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 23:02
stoliskos gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικό πλοίο για την προστασία του στολίσκου για τη Γάζα στέλνει ο πρωθυπουργός Σάντσεθ

netaniahu-34734
ΚΟΣΜΟΣ

Το βιολί του ο Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το «Σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για τη Γάζα 

1 / 3