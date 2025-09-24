Πίσω από τα επιθετικά σχόλια, κάποιοι βλέπουν τον Τραμπ να γυρνά την πλάτη στην Ουκρανία

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που υποστηρίζουν το Κίεβο για την ανάκτηση όλων των εδαφών του από τη Ρωσία έχουν προκαλέσει ένα μείγμα ανακούφισης και υποψίας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι έτοιμος να αφήσει την Ευρώπη στην τύχη της όσον αφορά την υποστήριξη της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social σηματοδότησαν μια απότομη και σημαντική ρητορική αλλαγή για τον ηγέτη των ΗΠΑ, ο οποίος προηγουμένως είχε ωθήσει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη για να τερματίσει τον πόλεμο και είχε στρώσει το κόκκινο χαλί για τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα μόλις τον περασμένο μήνα.

credit: AP

Δεν ήταν όμως άμεσα σαφές εάν θα υποστήριζε τα λόγια του με μια αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ, μια ασάφεια που θα μπορούσε να κρατήσει την ευθύνη στην Ευρώπη να καλύψει περισσότερες από τις ανάγκες της Ουκρανίας μέσω όπλων και χρηματοδότησης, καθώς ο ρόλος της Ουάσιγκτον υποχωρεί.

«Νομίζω ότι ο κόσμος παίρνει θάρρος επειδή αυτό υποδηλώνει… ότι η αντίληψή του για τη σύγκρουση έχει μετατοπιστεί», δήλωσε στο Reuters ο Νιλ Μέλβιν, Διευθυντής Διεθνούς Ασφάλειας στο RUSI, σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ. «Έχει αναγνωρίσει ότι η σύγκρουση είναι πιο περίπλοκη και είναι σαφώς απογοητευμένος με τον Πούτιν, επομένως πιστεύω ότι ίσως αποτελεί επιτυχία για την ουκρανική και την ευρωπαϊκή διπλωματία το γεγονός ότι αυτή η εξήγηση έχει περάσει».

Ωστόσο, ο Τραμπ διατηρεί μια στρατηγική ασάφεια γύρω από τη σύγκρουση, ενθαρρύνοντας την Ουκρανία χωρίς να δεσμεύεται για την υποστήριξη των ΗΠΑ, δήλωσε ο Μέλβιν. «Έτσι, η αφήγηση γύρω από αυτά που λέει έχει αλλάξει, αλλά εξακολουθεί να φαίνεται ότι το κάνει για να αποστασιοποιήσει τις ΗΠΑ από το να ηγηθούν της σύγκρουσης. Το επαναφέρει στην Ευρώπη συνεχώς».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ χαιρέτισε τα σχόλια του Τραμπ, αλλά δήλωσε ότι ήρθε η ώρα η Ευρώπη να αναλάβει δράση. «Μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα· δεν έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υλοποιήσει όσα υποσχέθηκαν στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βάντεφουλ στον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk.

«Πρέπει να εξετάσουμε ποιες άλλες οικονομικές και στρατιωτικές επιλογές έχουμε», είπε, προσθέτοντας ότι δεν θα ήταν εύκολο για την Ευρώπη να ενισχύσει τις προσπάθειές της για ασφάλεια. Δύο αξιωματούχοι, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, προειδοποίησαν επίσης ότι ο Τραμπ μπορεί να σηματοδοτεί ότι εναπόκειται στην Ευρώπη να βοηθήσει την Ουκρανία τώρα.

«Φαίνεται να λέει αντίο, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο. Σε κάθε περίπτωση: τα χαρτιά είναι ξεκάθαρα για εμάς. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ένας δυτικοευρωπαίος αξιωματούχος.

Ένας ανώτερος διπλωμάτης της Ανατολικής Ευρώπης δήλωσε ότι τα σχόλια του Τραμπ για την Ουκρανία είχαν ως στόχο να δείξουν «ότι αρχίζει να αποσυνδέεται στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι ζήτημα της Ευρώπης». Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε στη Νέα Υόρκη ότι είπε στον Τραμπ ότι η ομιλία του ήταν «εξαιρετική». Ερωτηθείς για τη στάση του Τραμπ στο θέμα της Ουκρανίας, ο Ναβρόκι είπε ότι δεν βλέπει κάποια θεμελιώδη αλλαγή, αποκαλώντας την «δημόσια αλλαγή» και όχι «ριζική αλλαγή στην καρδιά» του Τραμπ. Ένας εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ ήταν κατά τη γνώμη του «θετικές», προσθέτοντας ότι «αυτή τη φορά όλα ακούγονται πιο ξεκάθαρα».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού τομέα σημείωσαν άνοδο στις πρωινές συναλλαγές την Τετάρτη μετά τα σχόλια του Τραμπ, αλλά τα διεθνή ομόλογα της Ουκρανίας υποχώρησαν.

Ο Βίκτορ Σάμπο, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aberdeen Investments, η οποία επενδύει σε ουκρανικά ομόλογα, δήλωσε ότι τυχόν σχόλια του Τραμπ πρέπει να αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό και ότι τα spreads των ομολόγων εξακολουθούν να υποδηλώνουν μειωμένη αισιοδοξία για τις οικονομικές προοπτικές της Ουκρανίας. «Υπάρχει σαφώς προθυμία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξηθεί η υποστήριξη», είπε. «Αλλά δεν υπάρχει προθυμία από την πλευρά της Ρωσίας – και αυτοί είναι οι επιτιθέμενοι».

Η Ευρώπη ήδη αναλαμβάνει έναν μεγαλύτερο ρόλο

Πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε καυχηθεί ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες εάν επανεκλεγεί. Μετά από μια καταστροφική συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθειες για να πείσουν τον Τραμπ να συμμετάσχει.

Έχουν επίσης προσπαθήσει να τον πείσουν ότι η Μόσχα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Τραμπ αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ο Πούτιν τον έχει παρασύρει», δήλωσε στο Reuters η Γιαροσλάβα Μπαρμπιέρι, ερευνήτρια στο Ukraine Forum του Chatham House. «Νομίζω ότι ο Τραμπ αναζητά επίσης μια εναλλακτική λύση για να διατηρήσει αυτήν την εικόνα του αποτελεσματικού ειρηνευτικού μεσολαβητή, προσπαθώντας να μεταθέσει την ευθύνη στη Ρωσία και τους Ευρωπαίους… οπότε αν υπάρχει συνεχιζόμενη αποτυχία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν είναι εξαιτίας του». Οι ΗΠΑ είναι εδώ και καιρό ο μεγαλύτερος υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων της Ουκρανίας, αλλά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο του δικού της αμυντικού βάρους. Σε κάποιο βαθμό, αυτό έχει ήδη συμβεί.

Τα ευρωπαϊκά μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ αύξησαν τις στρατιωτικές τους δαπάνες και επίσης προμήθευσαν την Ουκρανία με συστήματα αεράμυνας στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος για την παροχή όπλων στο Κίεβο από τα αμερικανικά αποθέματα χρησιμοποιώντας κεφάλαια από χώρες του ΝΑΤΟ. Παρά τις ευρωπαϊκές προσπάθειες, είπε ο Μέλβιν, η ρητορική του Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει ξανά. «Νομίζω ότι είμαστε πάντα μόνο ένα τηλεφώνημα στον Πούτιν μακριά από μια αλλαγή, και γι’ αυτό πιστεύω ότι ουσιαστικά οι πρώτοι οκτώ μήνες έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη στην προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ, και αυτό δεν αποκαθιστά την εμπιστοσύνη».

Διαβάστε επίσης:

Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ: Κατήγγειλε την υποκρισία Ερντογάν και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου

Μακελειό στο Ντάλας: Ο δράστης είχε γράψει «ANTI – ICE» σε μία από τις σφαίρες – Δύο νεκροί

Συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο με μήνυμα Τραμπ σε Πούτιν: Η Μόσχα να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου