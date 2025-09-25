Λαβρόφ: ΝΑΤΟ και ΕΕ κήρυξαν πόλεμο στη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας και συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν

Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κηρύξει πραγματικό πόλεμο στη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας και ήδη συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20.

Σημείωσε ότι η άρνηση τήρησης των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί «έκφραση νεοαποικιακών φιλοδοξιών, [η οποία] οδηγεί σε αυξημένη παγκόσμια αστάθεια και γεννά περιφερειακές συγκρούσεις».

«Ένα σαφές παράδειγμα είναι η κρίση στην Ουκρανία, που προκλήθηκε από τη συλλογική Δύση, μέσω της οποίας το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να κηρύξουν, στην πραγματικότητα, έχουν ήδη κηρύξει έναν πραγματικό πόλεμο στη χώρα μου και συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν», δήλωσε ο Λαβρόφ σε εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή είναι στην ίδια σειρά», συνέχισε ο Λαβρόφ. «Η άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 65.000 ανθρώπους και ορισμένοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ που εργάζονται στη Μέση Ανατολή λένε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ο αριθμός των νεκρών είναι 10 φορές υψηλότερος. Κανένας από τους γείτονες του Ισραήλ δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα».

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σημείωσε επίσης ότι η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιείται σε ένα έτος «δύο κοσμοϊστορικών επετείων».

«Πριν από ογδόντα χρόνια, με τη Σοβιετική Ένωση να παίζει καθοριστικό ρόλο, ο γερμανικός ναζισμός και ο ιαπωνικός μιλιταρισμός συντρίφθηκαν, με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να έχει μια ιδιαίτερη συμβολή στη νίκη. Αυτή η νίκη κατέστησε δυνατή την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία οι Ιδρυτές Πατέρες ζήτησαν να “σώσουν τις επόμενες γενιές από τη μάστιγα του πολέμου” και να “προωθήσουν την κοινωνική πρόοδο”. Η εμπιστοσύνη στις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ, στην ολότητά τους, την πληρότητά τους και την αλληλοεπίδρασή τους, είναι το κλειδί για την ειρηνική, προοδευτική ανάπτυξη όλων των κρατών χωρίς εξαίρεση – τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών», δήλωσε ο Λαβρόφ.

