search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 21:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 20:05

Η Σλοβενία απαγόρευσε την είσοδο στον Νετανιάχου

25.09.2025 20:05
benjamin-netanyahu

Η Σλοβενία απαγόρευσε σήμερα την είσοδο στο έδαφός της του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, αφότου πέρυσι αναγνώρισε επίσημα την Παλαιστίνη και τον Ιούλιο απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών.

«Με αυτή την ενέργεια η Σλοβενία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, στις καθολικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια διεπόμενη από αρχές και συνέπεια εξωτερική πολιτική», δήλωσε η Νέβα Γκράσιτς, υφυπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τον λογαριασμό της κυβέρνησης στην πλατφόρμα X.

Και εμπάργκο όπλων

Η Γκράσιτς είπε πως η κυβέρνηση έλαβε αυτή την απόφαση εναντίον του Νετανιάχου επειδή κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα.

«Η κοινή γνώμη γνωρίζει για τις υπό εξέλιξη διαδικασίες σε βάρος του για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», είπε η Γκράσιτς.

«Με την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο κράτος του Ισραήλ ότι η Σλοβενία αναμένει συνεπή συμμόρφωση με τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε.

Η μικρή χώρα των Άλπεων μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει καλέσει επανειλημμένα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και έχει αυξήσει τις παραδόσεις βοήθειας στον θύλακα.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση επέβαλε εμπάργκο στις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τη μεταφορά όπλων προς και από το Ισραήλ, δύο εβδομάδες αφότου ανακήρυξε ανεπιθύμητα πρόσωπα (persona non grata) τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς για «γενοκτονικές δηλώσεις» και υποκίνηση στη βία εναντίον των Παλαιστινίων.

Τον Αύγουστο, η Σλοβενία απαγόρευσε τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται στα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη και ενέκρινε ένα επιπρόσθετο πακέτο βοήθειας για τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης

Αμπάς στον ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Global Sumud Flottilla: Τα μέλη του στολίσκου απέρριψαν πρόταση να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια στην Κύπρο

Ξεριζωμός δίχως τέλος: 700.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί από την πόλη της Γάζας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Microsoft
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο στο Ισραήλ από τη Microsoft – Πώς χρησιμοποιούσε το Azure για να κατασκοπεύει Παλαιστινίους

tramp karfitsa f-35 – new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το μήνυμα του Τραμπ στην Τουρκία με την… καρφίτσα με το F-35 στο πέτο

ekloges_dimoskopisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Απώλειες ΝΔ, ένας στους δύο θέλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και κυβέρνηση συνεργασίας – Μάστιγα η ακρίβεια και η διαφθορά

MANOLIS-XNARIS-54
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αποδείχθηκε η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση» απαντά ο Χνάρης στη ΝΔ που τον εμπλέκει στο σκάνδαλο

panos routsi syntagma- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Αδειάζουν» οι δικηγόροι την κυβέρνηση για την εκταφή του γιου του – «Δεν θα καθυστερήσει τη δίκη των Τεμπών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 21:00
Microsoft
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο στο Ισραήλ από τη Microsoft – Πώς χρησιμοποιούσε το Azure για να κατασκοπεύει Παλαιστινίους

tramp karfitsa f-35 – new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το μήνυμα του Τραμπ στην Τουρκία με την… καρφίτσα με το F-35 στο πέτο

ekloges_dimoskopisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Απώλειες ΝΔ, ένας στους δύο θέλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και κυβέρνηση συνεργασίας – Μάστιγα η ακρίβεια και η διαφθορά

1 / 3