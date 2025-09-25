Η Σλοβενία απαγόρευσε την είσοδο στον Νετανιάχου

Η Σλοβενία απαγόρευσε σήμερα την είσοδο στο έδαφός της του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, αφότου πέρυσι αναγνώρισε επίσημα την Παλαιστίνη και τον Ιούλιο απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών.

«Με αυτή την ενέργεια η Σλοβενία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, στις καθολικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια διεπόμενη από αρχές και συνέπεια εξωτερική πολιτική», δήλωσε η Νέβα Γκράσιτς, υφυπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τον λογαριασμό της κυβέρνησης στην πλατφόρμα X.

Και εμπάργκο όπλων

Η Γκράσιτς είπε πως η κυβέρνηση έλαβε αυτή την απόφαση εναντίον του Νετανιάχου επειδή κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα.

«Η κοινή γνώμη γνωρίζει για τις υπό εξέλιξη διαδικασίες σε βάρος του για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», είπε η Γκράσιτς.

«Με την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο κράτος του Ισραήλ ότι η Σλοβενία αναμένει συνεπή συμμόρφωση με τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε.

Η μικρή χώρα των Άλπεων μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει καλέσει επανειλημμένα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και έχει αυξήσει τις παραδόσεις βοήθειας στον θύλακα.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση επέβαλε εμπάργκο στις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τη μεταφορά όπλων προς και από το Ισραήλ, δύο εβδομάδες αφότου ανακήρυξε ανεπιθύμητα πρόσωπα (persona non grata) τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς για «γενοκτονικές δηλώσεις» και υποκίνηση στη βία εναντίον των Παλαιστινίων.

Τον Αύγουστο, η Σλοβενία απαγόρευσε τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται στα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη και ενέκρινε ένα επιπρόσθετο πακέτο βοήθειας για τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

