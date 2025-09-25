search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

25.09.2025 20:21

Μακρόν: Πιο κοντά από ποτέ ο Τραμπ στην Ουκρανία

25.09.2025 20:21
macron trump 998- new

Την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον «πιο κοντά από ποτέ» στην Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, για να προσθέσει ότι ελπίζει πως αυτό θα βοηθήσει στο να «αυξηθεί η πίεση» στη Ρωσία.

«Είδε το πνεύμα σοβαρότητας των Ευρωπαίων και τη δέσμευσή τους (…). Είδε επίσης τον ηρωισμό των Ουκρανών, του στρατού τους και την ικανότητά τους να αντισταθούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Και «σε αυτό το πλαίσιο», είναι «πιστεύω, πιο κοντά στην Ουκρανία, στους Ευρωπαίους, όσο δεν ήταν ποτέ», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Και πιστεύω πως αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να οικοδομήσει ένα δυνατό μέλλον για εκείνους και όλους εμάς», υπογράμμισε επίσης.

Microsoft
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο στο Ισραήλ από τη Microsoft – Πώς χρησιμοποιούσε το Azure για να κατασκοπεύει Παλαιστινίους

tramp karfitsa f-35 – new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το μήνυμα του Τραμπ στην Τουρκία με την… καρφίτσα με το F-35 στο πέτο

ekloges_dimoskopisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Απώλειες ΝΔ, ένας στους δύο θέλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και κυβέρνηση συνεργασίας – Μάστιγα η ακρίβεια και η διαφθορά

MANOLIS-XNARIS-54
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αποδείχθηκε η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση» απαντά ο Χνάρης στη ΝΔ που τον εμπλέκει στο σκάνδαλο

panos routsi syntagma- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Αδειάζουν» οι δικηγόροι την κυβέρνηση για την εκταφή του γιου του – «Δεν θα καθυστερήσει τη δίκη των Τεμπών»

