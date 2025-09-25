Η Ελλάδα εκδίδει ολιγάρχη στη Μολδαβία για την «κλοπή του αιώνα», ίση με το 10% του ΑΕΠ της χώρας του – Ζούσε σε βίλα των νοτίων προαστίων

Ένας Μολδαβός ολιγάρχης και πρώην υψηλόβαθμος πολιτικός εκδόθηκε από την Ελλάδα ως κατηγορούμενος για εμπλοκή στην κλοπή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ, 59 ετών, μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την Αθήνα στο Κισινάου το πρωί της Πέμπτης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο Πλαχότνιουκ συνελήφθη στις 21 Ιουλίου στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αφού επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο με προορισμό το Ντουμπάι. Η ελληνική αστυνομία ενήργησε βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο, το οποίο αναφέρει ότι κατείχε 16 διαβατήρια, συμπεριλαμβανομένων από τη Ρουμανία, το Μεξικό και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 59χρονος έχει ζήσει σε 22 χώρες από το 2023.

Μαζί του συνελήφθη ο πυγμάχος Κονσταντίν Τούτου για τον οποίον εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από την Μόσχα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη και μια γυναίκα, η εστεμμένη το 2019 Μις Μολδαβία Ελισαβέτα Κουζνέτσοβα.

Ο Βλαντιμίρ Πλαχοτνιούκ φέρεται να ζούσε το τελευταίο διάστημα σε βίλα των νοτίων προαστίων.

Ο μεγιστάνας, ο οποίος αντιμετωπίζει αρκετές ποινικές υποθέσεις στη Μολδαβία, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και έχει ορκιστεί να αποδείξει την αθωότητά του.

Η έκδοσή του έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, με την πρόεδρο Μάια Σάντου να προειδοποιεί ότι η ανεξαρτησία και το ευρωπαϊκό μέλλον της Μολδαβίας κινδυνεύουν λόγω των προσπαθειών της Ρωσίας να υποκινήσει βία και να διαδώσει παραπληροφόρηση.

Ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ έφυγε από τη Μολδαβία το 2019, όταν το Δημοκρατικό Κόμμα του καταψηφίστηκε.

Το πρωί της Πέμπτης, εθεάθη να συνοδεύεται από το αεροπλάνο με το οποίο έφτασε από την αστυνομία της Μολδαβίας και αξιωματούχους της Ιντερπόλ.

Στη συνέχεια τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και τον οδήγησαν μακριά από το αεροδρόμιο.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πρόεδρος Σάντου έγραψε: «Αν δεν τα παρατήσεις όταν είναι δύσκολο και συνεχίσεις να αγωνίζεσαι – ολόκληρη η κοινωνία συνεχίζει να αγωνίζεται – ακόμη και εγκληματίες που φαινόταν ανίκητοι θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ο δικηγόρος του, Λούσιαν Ρόγκατς, κατηγόρησε την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Σάντου ότι μετέτρεψε την έκδοση του πελάτη του «σε ένα άγευστο πολιτικό θέαμα» ενόψει των κρίσιμων εκλογών.

Ο δικηγόρος δήλωσε επίσης ότι τα «θεμελιώδη δικαιώματα» του πελάτη του παραβιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης που ξεκίνησε στις 21 Ιουλίου με τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατόπιν αιτήματος της Μολδαβίας.

Ο μεγιστάνας είναι ένας από τους κύριους υπόπτους για την εξαφάνιση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τρεις μολδαβικές τράπεζες το 2014 – μια υπόθεση γνωστή ως η «κλοπή του αιώνα».

Εκείνη την εποχή, αναφέρθηκε ότι το ποσό αντιστοιχούσε σε περισσότερο από το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Μολδαβίας.

Η έκδοσή του έρχεται καθώς η φτωχή χώρα μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας προετοιμάζεται για τις εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν εάν η Μολδαβία θα συνεχίσει την ένταξή της στην ΕΕ ή θα επιστρέψει στην πολιτική επιρροή της Ρωσίας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Σάντου κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «διοχετεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» στη Μολδαβία σε μια προσπάθεια να υποδαυλίσει τη βία και να διασπείρει παραπληροφόρηση και φόβο.

«Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι είμαστε όλοι προς πώληση. Ότι είμαστε πολύ μικροί για να αντισταθούμε… Αλλά η Μολδαβία είναι το σπίτι μας. Και το σπίτι μας δεν είναι προς πώληση», δήλωσε η πρόεδρος.

Το BBC αποκάλυψε πρόσφατα στοιχεία για ένα δίκτυο με δεσμούς με τη Μόσχα και τον φυγά Μολδαβό επιχειρηματία Ιλάν Σορ, το οποίο εργάζεται για τη διάδοση παραπληροφόρησης.

Ένας μυστικός δημοσιογράφος ανακάλυψε άτομα που πληρώνονταν για να δημοσιεύουν ψεύτικο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, με σκοπό να υπονομεύσουν το κυβερνών κόμμα πριν από τις εκλογές. Οι αναρτήσεις έχουν εκατομμύρια προβολές.

Εν τω μεταξύ, τα φιλορωσικά κόμματα της Μολδαβίας κατηγόρησαν τη Σάντου ότι προσπαθεί να τους εκφοβίσει – και να επηρεάσει την ψηφοφορία.

Λένε επίσης ότι η κυβέρνησή της δεν προχωρά αρκετά στην αντιμετώπιση της εκτεταμένης διαφθοράς.

Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού (SVR) κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα τις ευρωπαϊκές χώρες ότι σχεδίαζαν την «κατάφωρη παραποίηση» του αποτελέσματος της Κυριακής με σκοπό να προκαλέσουν διαμαρτυρίες.

Το SVR προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να εξαπολύσει «ένοπλη εισβολή και de facto κατοχή» της Μολδαβίας, ισχυριζόμενο ότι η ΕΕ αναπτύσσει στρατεύματα.

Η Μολδαβία κήρυξε την ανεξαρτησία της μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991, αλλά έχει σημαντικό ρωσόφωνο πληθυσμό. Η αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία υποστηρίζεται από τη Μόσχα, εξακολουθεί να φιλοξενεί ένα απόσπασμα ρωσικών στρατευμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Αμπάς στον ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Πορτογαλία: Αύξηση των φόρων σε ξένους αγοραστές ακινήτων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Επιστολή ελληνοαμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο-Χέγκσεθ κατά της πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία