Καχυποψία στην ΕΕ με την μεταστροφή του Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διέξοδος διαφυγής και η μετάθεση ευθυνών για την έκβαση του πολέμου

Με καχυποψία παρατηρούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες την αλλαγή στη ρητορική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ουκρανικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ επί μήνες ασκούσε πίεση στην Ουκρανία να προχωρήσει σε εδαφικές εκχωρήσεις την Τετάρτη έκανε μία θεαματική αναστροφή, λέγοντας ότι η Ουκρανία με τη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της.

Στις Βρυξέλλες αρχικά καλωσόρισαν τις δηλώσεις του Τραμπ. Πλέον, όμως, αρκετοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επιδιώκει να μεταβιβάσει την ευθύνη για την άμυνα της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ υιοθέτησε επίσης μια πιο σκληρή στάση όσον αφορά τις κυρώσεις, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να επιβάλει δασμούς στην Κίνα και την Ινδία – κινήσεις που ο Ούγγρος σύμμαχος του Τραμπ, Βίκτορ Όρμπαν, έχει από καιρό δηλώσει ότι θα εμποδίσει.

«Μπαλάκι ευθυνών»

«Ξεκινάει ένα μπαλάκι ευθυνών», δήλωσε αξιωματούχος στους Financial Times και πρόσθεσε «οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι θα ήταν αδύνατο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί την επιβολή δασμών στην Κίνα και την Ινδία».

Από την πλευρά του σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχολίασε ότι «ο Τραμπ χτίζει μία έξοδο διαφυγής». Η αλλαγή ήταν «εντυπωσιακή» και «γενικά θετική», αλλά ο Τραμπ «έθεσε πολύ υψηλούς στόχους», τόνισε Γερμανός αξιωματούχος.

«Ο Τραμπ θέλει να αποφύγει, μετά από εννέα μήνες που βρίσκεται στην εξουσία το Ουκρανικό να γίνει ο δικός του πόλεμος», και όχι ο «πόλεμος του Μπάιντεν», δήλωσε ο Κάρλο Μασάλα, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Ομοσπονδιακής Άμυνας του Μονάχου.

«Αποσύρεται»

Παρατηρώντας ότι ο Τραμπ στην ανάρτηση του ευχήθηκε «καλή τύχη σε όλους», Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε ότι είναι σαν να κάνει μεταβίβαση. «Όλοι έχουν καταλάβει ότι αποσύρεται», επεσήμανε άλλος αξιωματούχος.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά από διμερή συνάντηση, που είχε με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη χαρακτήρισε πολύ σωστή την τοποθέτηση του για το Ουκρανικό. «Αν υποστηρίξουμε πλήρως την Ουκρανία, η ρωσική οικονομία θα υποφέρει, οπότε υπάρχει μια ευκαιρία για ένα καλό μέλλον», πρόσθεσε ο Μακρόν.

«Ωστόσο, οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ δεν είναι πλέον ένας αξιόπιστος σύμμαχος», δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η αλλαγή ρητορικής για Ζελένσκι και Πούτιν

Μετά την αποτυχία της συνόδου της Αλάσκας, ο Τραμπ σκληρύνε τη γλώσσα του για τον Πούτιν και έγινε πιο επιεικής με τον Ζελένσκι, τον οποίο αποκάλεσε χθες «γενναίο άνδρα».

Ο Σεργκέι Κισλίτσα, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, διαφώνησε ότι ο Τραμπ επιδιώκει να αποσυρθεί από το Ουκρανικό.

«Οι δηλώσεις του Τραμπ δεν ήταν μια αυθόρμητη συναισθηματική έκρηξη. Είναι αποτέλεσμα μακρών, πολυεπίπεδων συζητήσεων με την Ουκρανία, τους ευρωπαίους εταίρους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Αποτέλεσμα των πληροφοριών που έλαβε».

Ο Κισλίτσα πρόσθεσε ότι «Οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν περισσότερα και πρέπει να κάνουν περισσότερα», αναφερόμενος σε ορισμένα μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης

Ιταλία και Ισπανία στέλνουν πολεμικά πλοία για να προστατέψουν την αποστολή Global Sumud Flottilla – Αμηχανία και μισόλογα από την Ελλάδα

Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία ο Σαρκοζί – Πέντε χρόνια φυλάκισης με αναστολή

Ζελένσκι: «Θα αποχωρήσω μόλις τελειώσει ο πόλεμος»