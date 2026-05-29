Τραμπ: Οι Ιρανοί είναι «πολύ καλοί» διαπραγματευτές, αλλά οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά» – «Παραχωρήσεις εξασφαλίζουμε με πυραύλους», λέει το Ιράν

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν αν και φέρονται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για εκεχειρία 60 ημερών, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, το σαμποτάζ του Ισραήλ στις συνομιλίες, με κλιμάκωσε σε Λίβανο και Γάζα ψαλιδίζει την αισιοδοξία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενώ οι Ιρανοί είναι «πολύ καλοί» διαπραγματευτές, ο αποδεκατισμένος στρατός τους δίνει στην Ουάσινγκτον το πλεονέκτημα να εξασφαλίσει τους προτιμώμενους όρους.

«Είναι πονηροί, αλλά στο τέλος, έχουμε όλα τα χαρτιά επειδή τους έχουμε νικήσει στρατιωτικά», είπε στην εκπομπή «Η άποψή μου με τη Λάρα Τραμπ» σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε στο Fox News το Σάββατο.

«Δεν έχουν Ναυτικό. Κάθε πλοίο – έχουν 159 πλοία, το καθένα από αυτά βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας. Τους φωτογραφίζουμε. Έχουμε ανθρώπους που καταδύονται και φωτογραφίζουν εκατοντάδες πλοία. Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί εντελώς, 100%. Η Πολεμική τους Αεροπορία έχει εξαφανιστεί εντελώς, 100%».

Προειδοποίησε επίσης ότι μια συμφωνία που δεν θα είναι καλή για τις ΗΠΑ είναι ένα όριο που η Τεχεράνη δεν πρέπει να παραβιάσει, καθώς θα μπορούσε να ωθήσει τις ΗΠΑ να επανεκκινήσουν την επιθετική στρατιωτική τους εκστρατεία.

«Λοιπόν, μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς είναι η τελική γραμμή», είπε ο Τραμπ.

«Το εξετάζω και θα δούμε».

Iran Negotiators Are 'Crafty,' Trump Claims US Still Has 'All The Cards'



Παραχωρήσεις κερδίζουμε με πυραύλους, λέει το Ιράν

Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παρουσίασε ένα αυστηρό δόγμα τριών σημείων που διέπει την προσέγγιση του Ιράν απέναντι σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δημόσια δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνισε τη βασική στρατηγική της Τεχεράνης, δίνοντας έμφαση στην στρατιωτική μετατόπιση έναντι της παραδοσιακής διπλωματίας.

«Εξασφαλίζουμε παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου, αλλά με πυραύλους», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ. Πρόσθεσε ότι ο μοναδικός σκοπός της συμμετοχής σε συνομιλίες είναι «απλώς να τους κάνουμε (την αντίπαλη πλευρά) να κατανοήσουν αυτήν» την πραγματικότητα.

Αντιμετωπίζοντας τον βαθιά ριζωμένο σκεπτικισμό απέναντι στις δυτικές διπλωματικές δεσμεύσεις, ο Γκαλιμπάφ απέκλεισε ρητά οποιεσδήποτε μονομερείς χειρονομίες καλής θέλησης ή εξάρτηση από λεκτικές δεσμεύσεις από την Ουάσινγκτον.

«Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις εγγυήσεις και τα λόγια», σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν θα αρνηθεί να κάνει οποιαδήποτε βήματα πριν δει επαληθευμένες, αμοιβαίες ενέργειες από την αντίθετη πλευρά.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του με μια εξαιρετικά μιλιταριστική άποψη για τις διεθνείς συμφωνίες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής υποστήριξε ότι η διπλωματία είναι τελικά μια επέκταση της αμυντικής ετοιμότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «Ο νικητής οποιασδήποτε συμφωνίας είναι αυτός που χρησιμοποιεί τις συνέπειές της για να προετοιμαστεί καλύτερα για πόλεμο».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία την Πέμπτη για την παράταση της εκεχειρίας τους και την άρση των περιορισμών στη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν την έχει ακόμη εγκρίνει και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η συμφωνία θα παρατείνει την κατάσταση για άλλες 60 ημέρες και θα επιτρέψει τη ροή της κυκλοφορίας μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού, ενώ οι διαπραγματευτές θα αντιμετωπίσουν δύσκολα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Εάν εγκριθεί από την ηγεσία στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο βήμα προς την ειρήνη από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Η είδηση ​​για την πιθανή συμφωνία ήρθε μετά από έναν γύρο αντεπιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, το τελευταίο τέτοιο περιστατικό από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις αρχές Απριλίου.

