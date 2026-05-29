ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 14:29
Κένυα: Από εμπρησμό η φωτιά στο οικοτροφείο με τους 16 νεκρούς – Συνελήφθησαν οκτώ μαθήτριες

Οι αρχές της Κένυας έχουν συλλάβει οκτώ μαθήτριες ως ύποπτες για εμπρησμό σε σχέση με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη, στον κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση Ποινικών Ερευνών της αστυνομίας.

Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθήτριες.

“Οι προκαταρκτικές έρευνες έχουν ταυτοποιήσει οκτώ μαθήτριες ως ύποπτες σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης”, αναφέρει η διεύθυνση σε ανακοίνωσή της.

“Οι οκτώ μαθήτριες έχουν έκτοτε συλληφθεί και κρατούνται από την αστυνομία”, προστίθεται.

Από την πυρκαγιά, που σημειώθηκε στο σχολείο θηλεών Ουτουμίσι της Γκίλγκιλ, πόλης που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια του Ναϊρόμπι, τραυματίστηκαν 73 άτομα.

Πολλοί μαθητές είναι οικότροφοι στην Κένυα και η χώρα αυτή της ανατολικής Αφρικής έχει ήδη γνωρίσει φονικές πυρκαγιές σε σχολεία της.

Το Σεπτέμβριο 2024, 21 μαθητές είχαν χάσει τη ζωή τους όταν πυρκαγιά κατέστρεψε μέσα στη νύκτα τον κοιτώνα τους κοντά στην πόλη Νιέρι, περίπου 160 χλμ. βόρεια του Ναϊρόμπι.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περισσότερες από 100 πυρκαγιές σε σχολεία της χώρας καταγράφηκαν το 2024.

Η πιο φονική πυρκαγιά σε κενυατικό σχολικό ίδρυμα είχε στοιχίσει το 2001 τη ζωή σε 67 μαθητές λυκείου στην περιφέρεια του Ματσάκος, στη νότια Κένυα.

Πολλές πυρκαγιές είναι έργο μαθητών που διαμαρτύρονται με αυτό τον τρόπο για τα αυστηρά μέτρα πειθαρχίας και τις κακές συνθήκες διαβίωσης στα οικοτροφεία, έχουν διαπιστώσει οι ερευνητές.

