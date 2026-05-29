Reuters: Ο Σάντσεθ χάνει τον δρόμο του καθώς οι έρευνες για διαφθορά συσσωρεύονται

Οκτώ χρόνια μετά την εκδίωξη μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης που στόχευε να πατάξει τη διαφθορά με την υπόσχεση εξυγίανσης της πολιτικής, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χάνει τον δρόμο του καθώς οι κατηγορίες για διαφθορά συσσωρεύονται εναντίον του κόμματός του και της οικογένειάς του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Δημοφιλής στο εξωτερικό από τους φιλελεύθερους επειδή αντιστάθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και καταγγέλλει τις φρικαλεότητες στη Γάζα, στην πατρίδα του, ο Σάντσεθ υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πυρά ακόμη και από συμμάχους για τη σειρά υποθέσεων διαφθοράς που φτάνουν στα ισπανικά δικαστήρια.

Ο ίδιος ο Σάντσεθ δεν έχει κατονομαστεί σε καμία από τις υποθέσεις μέχρι σήμερα και έχει δηλώσει ότι αποτελούν μέρος μιας πολιτικής εκστρατείας για την απομάκρυνσή του.

Υπάρχει μια μακρά παράδοση στην Ισπανία, όπου οι δύο πολιτικοί χώροι εναλλάσσονται στην εξουσία εκμεταλλευόμενοι τους μοχλούς των κομμάτων πατρωνίας που ελέγχουν όταν βρίσκονται στο αξίωμα, δήλωσε η Μίριαμ Γκονζάλες, Ισπανίδα δικηγόρος και ιδρύτρια της España Mejor, μιας πλατφόρμας για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική.

Ο Αλμπέρτο Φεϊχό, ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος που αποκλείστηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης του 2018, αστειεύτηκε ότι υπήρχαν τόσες πολλές υποθέσεις που αιωρούνταν πάνω από τον Σάντσεθ, που όταν η αστυνομία την Τετάρτη έψαξε τα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματός του (PSOE), οι Ισπανοί δεν είχαν ιδέα με ποια υπόθεση σχετιζόταν.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι το κόμμα του συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές.

Πρόσωπα εμπιστοσύνης υπό έρευνα

Βασικά στελέχη εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του νούμερου 3 του Σάντσεθ στο PSOE και του πρώην υπουργού Μεταφορών του, ερευνώνται σε αρκετές υποθέσεις που αφορούν μίζες για δημόσια έργα ή συμβάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την προμήθεια μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι εμπλεκόμενοι έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας δήλωσε ότι ερευνά τον πρώην πρωθυπουργό Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο για φερόμενη ηγεσία ενός δικτύου που επωφελήθηκε από την άσκηση πιέσεων στις δημόσιες αρχές για λογαριασμό τρίτων, όπως η αεροπορική εταιρεία Plus Ultra. Ο ίδιος αρνείται τους ισχυρισμούς.

Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τον Σάντσεθ λόγω του ρόλου του Θαπατέρο ως μέντορα, δήλωσε στο Reuters ο Λορέντζο Μπερνάλντο ντε Κίρος, οικονομολόγος και πρόεδρος της Freemarket Corporate Intelligence.

«Ο Θαπατέρο είναι ο ιδεολογικός πατέρας του Σάντσεθ», είπε. «Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Ορισμένες υποθέσεις, όπως η δίκη του αδελφού του Σάντσεθ, Ντέιβιντ, και της συζύγου του Μπεγόνα Γκόμεζ για φερόμενη άσκηση επιρροής, προχώρησαν μετά από καταγγελίες που υπέβαλε η ομάδα κατά της διαφθοράς Manos Limpias – Καθαρά Χέρια – ο ηγέτης της οποίας έχει δεσμούς με την ακροδεξιά.

Αυτό οδήγησε τον Σάντσεθ να μιλήσει για μια πολιτικοποιημένη «μηχανή λάσπης» που στοχεύει στην υπονόμευση της κυβέρνησής του – μια αντίληψη που συμμερίζονται και οι Σοσιαλιστές ψηφοφόροι, δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Εντουάρντο Μπαγιόν.

Ο δικηγόρος του Ντέιβιντ Σάντσες ζήτησε την Τετάρτη να κλείσει η υπόθεση εναντίον του, αποκαλώντας τον ισχυρισμό «καθαρά ψέματα». Η Μπεγόνα Γκόμεζ αρνήθηκε επίσης τους ισχυρισμούς.

Αντιδημοκρατικά μέσα

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε την Πέμπτη ότι η πληθώρα νομικών διώξεων αποτελούσε «μια προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης με αντιδημοκρατικά μέσα».

Τον Μάρτιο, ο Σάντσεθ ήταν ο μόνος σημαντικός ηγέτης της ΕΕ με θετικό καθαρό ποσοστό αποδοχής, σύμφωνα με έρευνα της Polling Europe Euroscope που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο.

Τα θετικά σχόλια από τους προοδευτικούς στο εξωτερικό δεν έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στην ενίσχυση της υποστήριξης του Σάντσεθ στο εσωτερικό, με το Λαϊκό Κόμμα να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με 31,6% των ψήφων σε σύγκριση με περίπου 28,1% για το PSOE και 17,7% για το ακροδεξιό Vox, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Electrocracia στις αρχές Μαΐου.

Η κυβέρνηση έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών πριν από τη λήξη της θητείας της τον Αύγουστο του 2027 και δεν θεωρείται διατεθειμένη να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Αυτό αφήνει την πρόταση δυσπιστίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως τον μόνο πιθανό τρόπο για να απομακρύνουν τους Σοσιαλιστές από την εξουσία. Ο Φεϊχό προέτρεψε την Πέμπτη τα μικρότερα κόμματα που εξακολουθούν να υποστηρίζουν τους Σοσιαλιστές να κάνουν περισσότερα από το να «απέχουν από το πρόβλημα».

Ωστόσο, η εκδίωξη του PSOE θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος που πιθανότατα θα χρειαστεί την υποστήριξη του Vox για να κυβερνήσει. Πολλά κόμματα διστάζουν να υποστηρίξουν μια ακροδεξιά επιστροφή στην εξουσία μετά το τέλος του φασιστικού καθεστώτος του Φρανθίσκο Φράνκο τη δεκαετία του 1970.

Μια πηγή στο καταλανικό φιλοανεξάρτητο κόμμα Junts δήλωσε ότι το Λαϊκό Κόμμα δεν το έχει προσεγγίσει για μια πρότασης μομφής και ότι δεν θα υποστηρίξει τίποτα που θα έθετε σε κίνδυνο την παράδοση της εξουσίας στο PP και το Vox.

Ο Aitor Esteban, ηγέτης του Βασκικού Εθνικιστικού Κόμματος (PNV), δήλωσε ότι η νομοθετική εξουσία έχει «φτάσει στο τέλος της», παρόλο που το κόμμα του δεν θα υποστηρίξει πρόταση μομφής.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αβεβαιότητας όπου ορισμένοι δικαστές λένε ψέματα και ορισμένοι πολιτικοί κλέβουν», δήλωσε ο Gabriel Rufian, ηγέτης του καταλανικού αυτονομιστικού κόμματος Esquerra Republicana de Catalunya και κάποτε σύμμαχος των Σοσιαλιστών.

«Ο κόσμος είναι βαθιά απογοητευμένος και το μόνο πράγμα που εμποδίζει αυτή την κυβέρνηση να πέσει είναι ότι η εναλλακτική λύση είναι απείρως χειρότερη».

Διαβάστε επίσης:

Η Ρουμανία κλείνει το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα – Persona non grata ο πρόξενος μετά την πτώση ρωσικού drone

Τραμπ: Οι Ιρανοί είναι «πολύ καλοί» διαπραγματευτές, αλλά οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά»

Η αναζήτηση των 26 δισ. δολαρίων του Πούτιν για τη μακροζωία: Η κρυφή προτεραιότητα του Κρεμλίνου