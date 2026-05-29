Η Ρουμανία κλείνει το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα – Persona non grata ο πρόξενος μετά την πτώση ρωσικού drone

Μετά από ένα περιστατικό που αφορούσε ένα ρωσικό drone που έπεσε σε δεκαώροφη πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, η Ρουμανία αποφάσισε να κλείσει το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα και να κηρύξει τον γενικό πρόξενο persona non grata, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν μετά από συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας της χώρας, η οποία συζήτησε τις συνέπειες της συντριβής του drone.

«Σε αυτή την περίπτωση, ο Ρώσος γενικός πρόξενος στην Κωνστάντζα κηρύχθηκε persona non grata και το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνστάντζα θα κλείσει», δήλωσε ο πρόεδρος, σύμφωνα με δηλώσεις που μεταδόθηκαν στον ιστότοπο της προεδρίας.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι ένα drone συνετρίβη στην οροφή ενός πολυκατοικίας στο Γκαλάτσι. Το Βουκουρέστι επέρριψε τις ευθύνες στη Ρωσία για το περιστατικό.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας δήλωσε επίσης ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για να τον ενημερώσει για τα διπλωματικά μέτρα που θα ληφθούν σε απάντηση.

