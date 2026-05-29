ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 16:25
Βρετανία: 46χρονος Έλληνας, κάτοικος Μονάχου, κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Ένας Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών η οποία σχετίζεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική αστυνομία και μεταδίδει το Reuters.

Η υπόθεση αφορά τη στοχοποίηση δημοσιογράφου που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό Iran International με έδρα το Λονδίνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας, ο άνδρας κατηγορείται για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, μετά από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου. Ο 46χρονος Έλληνας υπήκοος, ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, κατηγορήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών. Η χώρα με την οποία σχετίζονται οι κατηγορίες πιστεύεται ότι είναι το Ιράν και η υπόθεση αφορά τη στοχοποίηση δημοσιογράφου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος εργάζεται για το δίκτυο Iran International.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ αργότερα σήμερα (Παρασκευή 29 Μαΐου).

Όπως αναφέρει η βρετανική αστυνομία, το Σάββατο 16 Μαΐου, ο 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Δυτικού Σάσεξ από άτομα της Αντιτρομοκρατικής του Λονδίνου, με την υποστήριξη αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής της Νοτιοανατολικής περιφέρειας.

Ο άνδρας συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση βάσει του άρθρου 27 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου.

Το Δικαστήριο του Ουέστμινστερ εξέδωσε εντάλματα παράτασης της κράτησής του έως το Σάββατο 30 Μαΐου και, μετά από στενή συνεργασία με την Εισαγγελία, εγκρίθηκε η απαγγελία των ανωτέρω κατηγοριών, αναφέρεται στην ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό σχετικά με αυτή την υπόθεση.

Η διοικητής Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής του Λονδίνου, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα περσόφωνα μέσα ενημέρωσης. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με μια σειρά οργανισμών και ατόμων για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτήν την έρευνα. Εάν κάποιος έχει ανησυχίες για την ασφάλειά του, μπορεί να επικοινωνήσει με την τοπική αστυνομία για την παροχή περαιτέρω συμβουλών και υποστήριξης».

Σε ευρύτερο πλαίσιο, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά με διάφορα περσόφωνα μέσα ενημέρωσης, καθώς και με άλλα άτομα και οργανισμούς που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να παρέχουν κατάλληλες συμβουλές ασφαλείας και υποστήριξη έναντι απειλών που προέρχονται από το Ιράν, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

