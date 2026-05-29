search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 08:57

Φρίκη στη Ρώμη: Βίαζαν επί τρεις ημέρες τουρίστρια από την Κολομβία

29.05.2026 08:57
astynomia new

Επί 72 ώρες φέρεται πως βιαζόταν από μέλη συμμορίας στη Ρώμη, 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία, με τις αρχές να συλλαμβάνουν 5 ύποπτους και να εντείνουν τις έρευνες για την σύλληψη όλων των δραστών.

Η 32χρονη τουρίστρια βρέθηκε στην Ιταλία στις αρχές του Μαΐου, για να δει από κοντά τις ομορφιές της Ρώμης.

Όπως κατήγγειλε στις αρχές, στις 19 Μαΐου και ενώ βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό Termini, την προσέγγισε ένας άνδρας που την έπεισε να τον ακολουθήσει για να της δώσει χασίς.

Η τουρίστρια τον ακολούθησε, χωρίς να υποπτευτεί την κόλαση που θα ζούσε μετά, τόσο από αυτόν τον άνδρα όσο και από τους φίλους του.

Μετά από 30 λεπτά περπάτημα και σε ένα αρκετά απομονωμένο σημείο, ο άνδρας την ανάγκασε να μπει σε βαν, και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης της, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο άνδρας την μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Tor Cervara, στα ανατολικά προάστια της πόλης με την γυναίκα να ουρλιάζει, μάταια, να την αφήσει ελεύθερη.

Η 32χρονη παρέμεινε στο σημείο για 72 ολόκληρες ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων βιαζόταν συστηματικά από την ομάδα ανδρών.

Για να την κρατήσουν ήρεμη μάλιστα, της έδιναν ναρκωτικά και την απειλούσαν πως θα την σκοτώσουν.

Αφού κατάφερε τελικά να ξεφύγει, οδηγός βρήκε τη γυναίκα ξαπλωμένη και ημίγυμνη στο πεζοδρόμιο και αμέσως κάλεσε για βοήθεια.

Διαβάστε επίσης

Εργατικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον: Στους 8 οι νεκροί από την έκρηξη στη χημική δεξαμενή, αγνοούνται ακόμη 3 άνθρωποι

Φλόριντα: Εξερράγη πύραυλος της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος – Τεράστια πύρινη σφαίρα στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ (video)

Ρουμανία: Drone της Ρωσίας χτύπησε πολυκατοικία – Δύο τραυματίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannis-papamichail-new

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ

influencer-1-daiga-ellaby-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Η «γκρίζα αγορά» των influencers στα social media: Προωθούν επικίνδυνα πεπτίδια για αδυνάτισμα, αύξηση μυών

vanesa-adamopoulou-new
LIFESTYLE

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε» (Video)

kafsonas_evropi_2805_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Δυναμική του «Θερμικού Θόλου» στη Δυτική Ευρώπη: Ανάλυση ενός Ιστορικού Ανοιξιάτικου Καύσωνα (photos)

mitsotakis-synedrio-nd
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πανελλαδικές: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους υποψηφίους – «Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:11
giannis-papamichail-new

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ

influencer-1-daiga-ellaby-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Η «γκρίζα αγορά» των influencers στα social media: Προωθούν επικίνδυνα πεπτίδια για αδυνάτισμα, αύξηση μυών

vanesa-adamopoulou-new
LIFESTYLE

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε» (Video)

1 / 3