Φρίκη στη Ρώμη: Βίαζαν επί τρεις ημέρες τουρίστρια από την Κολομβία

Επί 72 ώρες φέρεται πως βιαζόταν από μέλη συμμορίας στη Ρώμη, 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία, με τις αρχές να συλλαμβάνουν 5 ύποπτους και να εντείνουν τις έρευνες για την σύλληψη όλων των δραστών.

Η 32χρονη τουρίστρια βρέθηκε στην Ιταλία στις αρχές του Μαΐου, για να δει από κοντά τις ομορφιές της Ρώμης.

Όπως κατήγγειλε στις αρχές, στις 19 Μαΐου και ενώ βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό Termini, την προσέγγισε ένας άνδρας που την έπεισε να τον ακολουθήσει για να της δώσει χασίς.

Η τουρίστρια τον ακολούθησε, χωρίς να υποπτευτεί την κόλαση που θα ζούσε μετά, τόσο από αυτόν τον άνδρα όσο και από τους φίλους του.

Μετά από 30 λεπτά περπάτημα και σε ένα αρκετά απομονωμένο σημείο, ο άνδρας την ανάγκασε να μπει σε βαν, και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης της, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο άνδρας την μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Tor Cervara, στα ανατολικά προάστια της πόλης με την γυναίκα να ουρλιάζει, μάταια, να την αφήσει ελεύθερη.

Η 32χρονη παρέμεινε στο σημείο για 72 ολόκληρες ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων βιαζόταν συστηματικά από την ομάδα ανδρών.

Για να την κρατήσουν ήρεμη μάλιστα, της έδιναν ναρκωτικά και την απειλούσαν πως θα την σκοτώσουν.

Αφού κατάφερε τελικά να ξεφύγει, οδηγός βρήκε τη γυναίκα ξαπλωμένη και ημίγυμνη στο πεζοδρόμιο και αμέσως κάλεσε για βοήθεια.

Διαβάστε επίσης

Εργατικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον: Στους 8 οι νεκροί από την έκρηξη στη χημική δεξαμενή, αγνοούνται ακόμη 3 άνθρωποι

Φλόριντα: Εξερράγη πύραυλος της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος – Τεράστια πύρινη σφαίρα στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ (video)

Ρουμανία: Drone της Ρωσίας χτύπησε πολυκατοικία – Δύο τραυματίες