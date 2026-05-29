ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:14
Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε» (Video)

Για τη συγγραφή με την οποία ασχολείται τα τελευταία χρόνια μίλησε η Βανέσα Αδαμοπούλου, επισημαίνοντας ότι έχει πάψει, πλέον, να παρακολουθεί τηλεόραση.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά», η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις φιλοσοφικές και υπαρξιακές της ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι κατά την ίδια «δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε…»

«Καθένας φτιάχνει τη δική του αλήθεια και το δικό του σύμπαν. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε, εκεί έχω καταλήξει. Η φύση απλώς λειτουργεί ρυθμιστικά για να συνεχιστεί η ζωή. Υπάρχει μία εξωφρενική τυχαιότητα, δεν υπάρχει σκοπός και αυτό είναι αφόρητο για τον άνθρωπο, γιατί είναι φτιαγμένος να ζει για έναν σκοπό» είπε αρχικά.

«Είναι πολύ βαρύ να το αντέξει κάποιος, εγώ το αντέχω και θέλω να φτιάχνω μέσα σε αυτό το δικό μου παραμύθι. Εμένα ο δικός μου στόχος, το δικό μου νόημα είναι να δημιουργώ, είναι η τέχνη μου, είναι το παιδί μου, το να αγαπάω. Εγώ γράφω γενικά, έχω εκδώσει δύο βιβλία, μία μικρού μήκους και έναν μονόλογο. Πριν δύο μήνες ο μονόλογός μου πήρε έπαινο στα Κρατικά Βραβεία, θα βραβευτώ σε δύο μήνες και είμαι πολύ περήφανη για αυτό. Είναι μία επιτυχία δημιουργική. Πιστεύω ότι κάποιοι θα γίνουν έξαλλοι που παίρνω βραβείο Λογοτεχνίας» πρόσθεσε.

