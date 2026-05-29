Θεοφανία Παπαθωμά: «Τους έδιωξα όλους από το σπίτι, ήθελα να γεννήσω μόνη μου» (Video)

Για την εμπειρία τοκετού εκτός μαιευτηρίου μίλησε η Θεοφανία Παπαθωμά, περιγράφοντας τα συναισθήματα που ένιωσε φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί στο σπίτι.

Μιλώντας στο «Status», η ηθοποιός δήλωσε ευτυχής που είχε αυτή την εμπειρία, επισημαίνοντας ότι θα ήθελε να έχει γεννήσει με αυτόν τον τρόπο και τα άλλα δυο της παιδιά.

«Γέννησα το τρίτο μου παιδί στο σπίτι. Δυστυχώς μόνο το τρίτο και όχι τα άλλα δύο. Έπρεπε να με είχε φωτίσει ο Θεός να γεννήσω από την αρχή όλα τα παιδιά στο σπίτι, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα. Γέννησα πάρα πολύ όμορφα, ήσυχα και απλά, όπως θα ‘πρεπε να γεννάνε όλες οι γυναίκες, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και πραγματικά, όπως μου είπε και η μαία, τα παιδιά που γεννιούνται στο σπίτι είναι άλλα παιδιά. Είναι όντως έτσι. Δεν τραυματίζονται, δεν αποχωρίζονται τη μαμά, είναι πιο ήσυχα. Το παιδί μου θήλασε αμέσως, ενώ στα άλλα δύο είχα προβλήματα διάφορα» είπε αρχικά.

Ερωτηθείσα σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε έναν τοκετό εκτός μαιευτηρίου, η Θεοφανία Παπαθωμά υποστήριξε ότι έχει καλή σχέση με το σώμα της και αυτό αρκεί.

«Οι γιαγιάδες μας πώς γεννούσαν μόνες τους κι εμείς δεν μπορούμε;» τόνισε…

«Δεν με τρόμαξε το ότι δεν είχα τον γιατρό μου δίπλα μου, γιατί έχω πολύ καλή σχέση με το σώμα μου. Το ακούω, δηλαδή το αισθάνομαι το σώμα μου, και ξέρω τι δεν πάει καλά. Και αισθανόμουν ότι όλα πάνε καλά. Ναι. Να φανταστείς ότι δύο ώρες πριν γεννήσω, ήμουν στο Μάτι και κολυμπούσα. Κολύμπησα μία ώρα και μετά… γέννησα. Ήταν μοναδική εμπειρία και παραλίγο να γεννήσω και τελείως μόνη μου, γιατί η μαία μπήκε στο σπίτι επτά λεπτά πριν γεννήσω. Και μάλιστα ήταν έξω και φοβόταν τον σκύλο και δεν έμπαινε μέσα. Και δεν υπήρχε κανένας να ανοίξει, γιατί εγώ τους είχα διώξει όλους. Δεν ήθελα κανέναν. Ήταν η μητέρα μου στο σπίτι, μόνο, κι αυτή επειδή ήθελε να ‘ρθει. Εγώ δεν κάλεσα κανέναν, ήθελα να γεννήσω εντελώς μόνη μου. Έστειλα τους υπόλοιπους βόλτα. Και γέννησα έτσι, πολύ ωραία και ήσυχα. Ευτυχώς που ήρθε όμως, γιατί εντελώς μόνη δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα. […] Οι γιαγιάδες μας πώς γεννούσαν μόνες τους κι εμείς δεν μπορούμε;» είπε τέλος.

