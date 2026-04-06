Από τους δεκάδες στόχους του predator μόλις πέντε πάτησαν το μολυσμένο link: Τι λέει η απόφαση του πλημμελειοδικείου

Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του συστήματος pretador από τα όσα καταγράφονται στην απόφαση του δικαστηρίου αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα ο ιστότοπος powergame και η στήλη big mouth.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά φωτίζεται η πραγματική έκταση της επιτυχίας των επιθέσεων που δεν είναι αυτή που αρχικά υπήρχε ως αίσθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από δεκάδες στόχους 87 για την ακρίβεια τηλεφωνικούς αριθμούς μόλις πέντε χρήστες προχώρησαν στο κρίσιμο λάθος και πάτησαν τα κακόβουλα links που τους εστάλησαν μέσω SMS. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις κατέστη δυνατή η εγκατάσταση του λογισμικού Predator και, κατά συνέπεια, η παρακολούθηση των επικοινωνιών τους.

Αντιθέτως όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύονται σήμερα στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η συντριπτική πλειονότητα των αποδεκτών είτε αγνόησε είτε δεν άνοιξε τα επίμαχα links, γεγονός που εμπόδισε την ολοκλήρωση της παραβίασης. Το ίδιο το δικαστήριο επισημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις το αδίκημα έμεινε στο στάδιο της απόπειρας, ακριβώς λόγω της μη ενεργοποίησης του κακόβουλου λογισμικού από τα θύματα.

Τα στοιχεία της απόφασης αναδεικνύουν και τη βασική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε: αποστολή μηνυμάτων με συνδέσμους (links) που οδηγούσαν σε παγίδες τύπου phishing. Η εγκατάσταση του Predator δεν μπορούσε να γίνει αυτόματα· απαιτούσε ενέργεια του ίδιου του χρήστη, κάτι που εξηγεί και το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας των επιθέσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στα πρακτικά, όπου γίνεται λόγος για «απόπειρες» και «ίχνη» χωρίς πλήρη εγκατάσταση του λογισμικού. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι διττό: από τη μία, υπήρξε οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια παγίδευσης δεκάδων στόχων αλλά από την άλλη, η αποτελεσματικότητα αυτών των ενεργειών ήταν σαφώς περιορισμένη. Με απλά λόγια, το Predator δεν ήταν «μαγικό κλειδί» που άνοιγε κάθε κινητό χρειαζόταν και το ανθρώπινο λάθος. Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει σε έναν βαθμό τη συζήτηση από το εύρος της απειλής στην πραγματική της επιχειρησιακή απόδοση. Και ταυτόχρονα θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα για τη συνέχεια της υπόθεσης. Πόσο εκτεταμένη ήταν τελικά η ουσιαστική παρακολούθηση και πόσο έμεινε στο επίπεδο της απόπειρας;

