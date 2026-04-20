MAGA: Ο λόγος πίσω από την άνοδο των γυναικείων φωνών στο μιντιακό οικοσύστημα του κινήματος

Καθώς το οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης του κινήματος MAGA κλυδωνίζεται και εμφανίζει «ρωγμές», συντηρητικές γυναίκες φωνές από τον χώρο των ΜΜΕ του κινήματος φαίνεται να αξιοποιούν ένα κενό επιρροή που διευρύνεται.

Η περίφημη «ανδροσφαίρα» του MAGA γίνεται όλο και πιο επικριτική απέναντι στον Πρόεδρο Τραμπ, δημιουργώντας έτσι χώρο για τις συντηρητικές γυναίκες ώστε να επεκτείνουν την εμβέλεια του κινήματος σε νέους ψηφοφόρους, είναι μια εκτίμηση για την τάση που παρατηρείται τελευταίως.

Το προβάδισμα των Δημοκρατικών στις γυναίκες έχει, επίσης, μειωθεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ευκαιρίες για ένα ευρύτερο κοινό στις γυναίκες που εστιάζουν σε συντηρητικούς τρόπους ζωής.

Αυτή η συνθήκη που διαμορφώνεται αποτελεί ευκαιρία για να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο γυναικείες «φωνές» του MAGA. Ενδεχομένως να έχουν απήχηση, ίσως όμως για λόγους οι οποίοι ως πρόσφατα ήταν προφανείς.

Η Κάντας Όουενς, είχε το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δεξιό podcast τα τελευταία δύο τρίμηνα, σύμφωνα με στοιχεία του Χάουαρντ Πολσκιν, ενός συντηρητικού εμπειρογνώμονα στα μέσα ενημέρωσης και συγγραφέα του blog TheRighting.

Η έρευνα της Όουενς, που τροφοδοτήθηκε από θεωρίες συνωμοσίας, σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές ανά επεισόδιο, ακόμη και αν οι επιθέσεις της εναντίον της χήρας του, Έρικα Κέρκ , έχουν σοκάρει τους συντηρητικούς συναδέλφους της.

Η Όουενς, κατά τον Πόλσικι «ανθίζει» σε έναν κόσμο όπου η αλήθεια είναι συχνά άσχετη και η οργή υπερισχύει της λογικής».

Το podcast της Μέγκιν Κέλι, δημοσιογράφου-δικηγόρου και περσόνα των μίντια, μπήκε στις 20 κορυφαίες εκπομπές στις ΗΠΑ πέρυσι, σύμφωνα με την Edison Research. Εξακολουθεί να είναι μία από τις 25 κορυφαίες εκπομπές στο Apple Podcasts από αυτόν τον μήνα.

Ένας εκπρόσωπος της Κέλι απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας της στα βίντεο, σημειώνοντας ότι μόνο τα βίντεο της Κέλι στο YouTube είχαν 323 εκατομμύρια προβολές το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα ποσοτικά δεδομένα είναι αναμφίβολα εντυπωσιακά. Η ειδοποιός διαφορά εντοπίζεται, από τα συμφραζόμενα αμερικανών αναλυτών των μίντια, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου.

Η δημοτικότητα της Κέλι και της Όουενς έχει αυξηθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες, αλλά μάλλον λειτουργεί σαν μπούμερανγκ στο αφήγημα Τραμπ, καθώς έχουν υιοθετήσει μια πιο αντιπολιτευτική στάση έναντι του Προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν.

Η Όουενς, η οποία χαρακτηρίζεται ως απογοητευμένη πιστή του Αμερικανού Προέδρου, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι παραπλάνησε την εκλογική του βάση σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

Η Κέλι επέκρινε τον πόλεμο με το Ιράν και χαρακτήρισε τον Τραμπ «εύπιστο» επειδή πίστεψε ψέματα σχετικά με το ιρανικό καθεστώς.

Υπάρχει ωστόσο και μια μερίδα γυναικών στα μέσα ενημέρωσης του MAGA που, όπως αναφέρεται, έχουν υιοθετήσει μια λιγότερο αντιπολιτευτική στάση απέναντι στον Πρόεδρο και- στον αντίποδα των Όυενς, Κέλι και κάποιων ακόμα- επικεντρώνονται σε συζητήσεις σχετικά με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής, προκειμένου να προσελκύσουν συντηρητικές γυναίκες.

