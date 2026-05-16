«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…»: Νέα ανάρτηση Τσίπρα για νέο κόμμα

Πλησιάζει η ώρα της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να δημοσιεύει στα social media νέο βίντεο με θερμά μηνύματα πολιτών για την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο.

Σε ανάρτηση του, το πρωί του Σαββάτου, ο Αλέξης Τσίπρας γράφει: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…».

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές» είχε διαμηνύσει ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Χαλάνδρι, προαναγγέλοντας πως έφτασε η ώρα των ανακοινώσεων.

Διαβάστε επίσης:

Συνέδριο ΝΔ: Ο Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και έθεσε το βασικό δίλημμα της κάλπης

Το «νέο» casus belli – Η Τουρκία… νομοθετεί όρια στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα

ΣΥΡΙΖΑ για συνέδριο της ΝΔ: «Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει;»











