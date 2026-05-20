Νέος «εμετός» Μπέου για Ακύλα: Δεν του αρέσουν αυτά τα πράγματα, θέλει να του δίνουν λογαριασμό 

Σε νέο ομοφοβικό κρεσέντο επιδόθηκε ο Αχιλλέας Μπέος, με τον Ακύλα να μπαίνει στο στόχαστρό του αυτή τη φορά.

Αφού λοιπόν έλυσε όλα τα προβλήματα του Βόλου και πλέον η πόλη είναι σκέτος παράδεισος, ο δήμαρχος είπε να ασχοληθεί με τη Eurovision και τον Ακύλα, που ο Μπέος χαρακτηρίζει ως «κάποιον που κουνάει τον κώλο του», σε βίντεο στο Facebook.

Όπως αναφέρει: «Καταρχάς όσο αφορά το νεαρό παιδί τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Άλλα μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί εδώ και 30 ημέρες που ασχολείστε με ένα θέμα που έχει άγνωστο αντικείμενο. Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον κώλο του.

Αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε ντρέπεστε λίγο; Τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά;

Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι. Κάνω μια έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά! Δεν συζητάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά μέχρι εκεί. Ξεφύγατε.

Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κώλο του. Ρε ντρέπεστε λίγο; Η πλειοψηφία των Ελλήνων που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά και δεν είναι τα πιστεύω μας αυτά. Αν είναι αυτά τα πιστεύω σας, κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Φτάνει πια. Φτάνει πια!» κατέληξε ο δήμαρχος Βόλου στο νέο του ρεσιτάλ.

