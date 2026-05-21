ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 18:30
21.05.2026 17:03

Summer Camp στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ένα καλοκαιρινό ταξίδι στον κόσμο των παραστατικών τεχνών!

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται το καλοκαίρι με το “Art Scooped Up!”, ένα συναρπαστικό και παιχνιδιάρικο summer camp δύο εβδομάδων αφιερωμένο στον μαγικό κόσμο των παραστατικών τεχνών, της φαντασίας και του παιχνιδιού.

Από τις 22 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, παιδιά ηλικίας 5–8 ετών προσκαλούνται να ζήσουν μια διακαλλιτεχνική εμπειρία δημιουργίας και εξερεύνησης μέσα στους χώρους του μουσείου. Μουσική, εικαστικά, χορός, θέατρο, γιόγκα, εκπαιδευτικά προγράμματα και δημιουργικές εκδρομές συνθέτουν ένα καθημερινό περιβάλλον έκφρασης και χαράς, όπου τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς ιστορίες -τις δημιουργούν.

Η φετινή έμπνευση του Summer Camp αντλεί στοιχεία από μικρές αγαπημένες στιγμές και απολαύσεις της Μαρίας Κάλλας: μια γεύση παγωτού, μια μελωδία, μια κινηματογραφική εικόνα ή μια θεατρική σκηνή γίνονται αφορμή για να ξεκινήσει ένα ταξίδι φαντασίας. Μέσα από αυτές τις αφορμές, τα παιδιά ανακαλύπτουν πως ακόμα και τα πιο μικρά και απλά πράγματα μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλους κόσμους!

Ένα καλοκαιρινό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων, στο οποίο οι τέχνες ενώνονται,  όπως οι διαφορετικές γεύσεις σε ένα χωνάκι παγωτού!

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο θεματικές εβδομάδες:

22–26 Ιουνίου | Summer Lab: Scoops of Art | Ήχοι & Εικόνες
Μια αγαπημένη γεύση παγωτού της Μαρίας Κάλλας γίνεται η αφετηρία για ένα ταξίδι στον κόσμο των ήχων, των εικόνων και των εκθεμάτων του μουσείου, μέσα από μουσικές εξερευνήσεις, εικαστικά εργαστήρια, παιχνίδι και δημιουργικές δράσεις.

29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου | Summer Lab: Scoops of Art | Σκηνές & Θαύματα
Μια νέα γεύση οδηγεί τα παιδιά στον κόσμο της όπερας και του θεάτρου, όπου σκηνικά, κοστούμια, μουσική και θεατρικό παιχνίδι μετατρέπονται σε πεδία φαντασίας και προσωπικής έκφρασης.

Κάθε μέρα στο Summer Camp περιλαμβάνει καλλιτεχνικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου, ελεύθερο παιχνίδι, πολυαισθητηριακές δραστηριότητες και δημιουργικές συναντήσεις, μεταμορφώνοντας το Μουσείο Μαρία Κάλλας σε έναν ζωντανό χώρο ανακάλυψης.

Πληροφορίες
Ημερομηνίες:
1η εβδομάδα: 22–26 Ιουνίου 2026
2η εβδομάδα: 29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026

Ώρες: 08:00–16:00
Ηλικίες: 5–8 ετών
Κόστος συμμετοχής: 130€ /εβδομάδα

Στο κόστος περιλαμβάνονται όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δύο εκπαιδευτικές εκδρομές, δεκατιανό*, υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και η χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων χώρων.

Για αδέρφια, ανέργους, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες παρέχονται ειδικές τιμές για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Κρατήσεις: 210 4404204 (Τρίτη–Παρασκευή, 11:00–17:00)

