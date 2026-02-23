Τραγωδία σε πτήση της Air France: Βρέφος πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Βρέφος πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε πτήση της Air France από το Ναϊρόμπι.

Το βρέφος έπασχε από σοβαρή καρδιακή πάθηση και μεταφερόταν στο Παρίσι για θεραπεία. Στο αεροπλάνο είχε συνοδό. Η Air France υποστηρίζει ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα υγείας.

Drame à bord d'un vol Air France : un nourrisson meurt d'un arrêt respiratoire

👉 https://t.co/npvzHbxPNW pic.twitter.com/SttR8GATwF — La Provence (@laprovence) February 23, 2026

«Όπως απαιτείται από τη διαδικασία, το πλήρωμα επικοινώνησε μέσω δορυφόρου με το κέντρο ελέγχου SAMU του Παρισιού», το οποίο παρέχει συμβουλές σχετικά με την περίθαλψη που πρέπει να παρέχεται, τόνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα απηύθυνε έκκληση στους επιβάτες και αρκετοί γιατροί βρίσκονταν μέσα στο αεροπλάνο, αλλά η παρέμβασή τους δεν κατάφερε να σώσει το παιδί, πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

«Βροχή» οι καταγγελίες κατά του Άντριου: Χρέωνε τα κρατικά ταμεία για υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή ταξίδια

Αμερικανική υπηρεσία εξόντωσε τον «El Mencho» – Ποιος ήταν ο απόλυτος ηγέτης του CJNG, συνεχίζονται οι βίαιες συγκρούσεις (photos/videos)

Τι βρίσκεται κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Δορυφορικό ραντάρ εντόπισε τεράστιες υπόγειες δομές