23.02.2026 15:33

Τραγωδία σε πτήση της Air France: Βρέφος πέθανε από ανακοπή καρδιάς

23.02.2026 15:33
plane

Βρέφος πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε πτήση της Air France από το Ναϊρόμπι.

Το βρέφος έπασχε από σοβαρή καρδιακή πάθηση και μεταφερόταν στο Παρίσι για θεραπεία. Στο αεροπλάνο είχε συνοδό. Η Air France υποστηρίζει ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα υγείας.

«Όπως απαιτείται από τη διαδικασία, το πλήρωμα επικοινώνησε μέσω δορυφόρου με το κέντρο ελέγχου SAMU του Παρισιού», το οποίο παρέχει συμβουλές σχετικά με την περίθαλψη που πρέπει να παρέχεται, τόνισε εκπρόσωπος της εταιρείας. 

Στη συνέχεια, το πλήρωμα απηύθυνε έκκληση στους επιβάτες και αρκετοί γιατροί βρίσκονταν μέσα στο αεροπλάνο, αλλά η παρέμβασή τους δεν κατάφερε να σώσει το παιδί, πρόσθεσε.

