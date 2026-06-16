Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν – «Ποτέ δεν επιδίωξα αλλαγή καθεστώτος»

Την εκτίμηση ότι «έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία μας με το Ιράν. Θα πρέπει να είναι επιτυχής… Πηγαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ευκολότερο» έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στο περιθώριο της συνόδου των G7, όπου συναντήθηκε με τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να επαναλάβει ότι «το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία» – επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες Ισραήλ και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών – ενώ, σε μια ακόμα «αναστροφή» του, τόνισε ότι «ποτέ δεν με ένοιαζε η αλλαγή καθεστώτος, αλλά υποθέτω ότι υπάρχει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Δεν πιστεύω στην αλλαγή καθεστώτος. Έχω παρακολουθήσει αλλαγές καθεστώτος εδώ και χρόνια και δεν λειτουργούν ποτέ. Απλώς πρέπει να συμβεί μόνο του», παρότι στην αρχή του πολέμου καλούσε τους Ιρανούς να πάρουν τα όπλα και να ανατρέψουν το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας.

Ταυτόχρονα, και… διαψεύδοντας μερικώς τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να διαθέσουν δικά τους κεφάλαια για το ταμείο, ύψους 300 δισ. δολαρίων που θα αφορά στην ανοικοδόμηση του Ιράν, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται να επενδύσουμε χρήματα στο Ιράν». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί πολιτικοί έχουν «ανέβει στα κάγκελα» για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν να πληρώσουν ουσιαστικά πολεμικές αποζημιώσεις στην Τεχεράνη, με την κυβέρνηση Τραμπ να λέει ότι τα κεφάλαια θα προέλθουν από χώρες του Περσικού και ότι θα εκταμιεύονται βάσει αυστηρών προϋποθέσεων.

Βέλη κατά Ομπάμα – Νετανιάχου

Ο Τραμπ επιφύλαξε «βέλη» και για την συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν του 2015, λέγοντας ότι «στη συμφωνία μου, αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα τιναχθεί στον αέρα. Στη συμφωνία του Ομπάμα, τούς επιτράπηκε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ο Νετανιάχου ικέτευε τον Ομπάμα να μην κάνει συμφωνία με το Ιράν, ικέτευε… Η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν ήταν η πιο χαζή συμφωνία που έχω δει ποτέ, εκτός από τη NAFTA. Η NAFTA ήταν ίσως ακόμη πιο χαζή. Ο Ομπάμα πούλησε το Ισραήλ για το Ιράν. Πήγε στο Ιράν. Όποιος μπορεί να ψήφισε αυτόν τον τύπο ή το κόμμα—τους αποκαλώ Χαζοκρατικούς (σ.σ. Dumocrats), επειδή είναι χαζοί».

Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε εκ νέου αιχμές σε βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, καθώς είπε ότι «πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να φροντίσει τη Χεζμπολάχ. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι θα έκαναν καλύτερη δουλειά» προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα σπίτια, και δεν είναι όλοι της Χεζμπολάχ, αυτό μπορώ να σας πω. […] Ο Νετανιάχου πρέπει τώρα να είναι πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο». Ενδεικτική του «ρήγματος» στις σχέσεις των δύο ανδρών ήταν η απάντηση Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν είναι εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: «Όχι, έχουμε εξαιρετική σχέση… Αλλά χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε διαδοχικές συνεντεύξεις του σε αμερικανικά ΜΜΕ, ο Βανς είχε φανεί να επιβεβαιώνει ότι το ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισ. δολαρίων περιλαμβάνεται στη συμφωνία, αλλά σημείωσε ότι θα χρηματοδοτηθεί από γειτονικές χώρες του Κόλπου. Επίσης, είχε δηλώσει ότι ο Λευκός Οίκος θα δημοσιεύσει το κείμενο της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα, «και αυτό που θα δουν όλοι είναι ότι το Ιράν δεν θα λάβει ούτε δεκάρα, εκτός αν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».

Διαβάστε επίσης

Κύπρος: Πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς «καίει» Αναστασιάδη – Ελέγχονται δικαστές, δικηγόροι και επιχειρηματίες

Βιετνάμ: Έκλεβαν γάτες και πουλούσαν το κρέας τους για ανθρώπινη κατανάλωση – Όσες σώθηκαν επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους

Βραζιλία: Φρίκη από τις καταθέσεις για το μοιραίο μπάντζι τζάμπινγκ – «Δεν θυμάμαι αν έδεσα το σχοινί» (Video, σκληρές εικόνες)