Η LAMDA Development «σήκωσε» 500 εκατ. με υπερκάλυψη και απόδοση 3,80% στο ομόλογο δημόσιας προσφοράς

Η δημόσια προσφορά του νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της LAMDA Development ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα ισχυρή επενδυτική ζήτηση, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους 768,9 εκατ. ευρώ και επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη κατά 1,54 φορές. Η εταιρεία άντλησε το ανώτατο ποσό των 500 εκατ. ευρώ, με τελική απόδοση 3,80%, ένδειξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών στο επενδυτικό πρόγραμμα και τις προοπτικές του ομίλου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων – Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας – στη δημόσια προσφορά διατέθηκαν 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο (1.000 ευρώ), ενώ το επιτόκιο καθορίστηκε επίσης στο 3,80% ετησίως.
Η ζήτηση προήλθε κυρίως από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι απορρόφησαν το 88% της έκδοσης (440.000 ομολογίες), ενώ το υπόλοιπο 12% κατανεμήθηκε σε ειδικούς επενδυτές (60.000 ομολογίες). Η εισαγωγή των τίτλων θα πραγματοποιηθεί στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ενισχύει σημαντικά τη χρηματοδοτική θέση της LAMDA Development, παρέχοντας στον όμιλο επιπλέον κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει κρίσιμα έργα ανάπτυξης ακινήτων και την περαιτέρω προώθηση των μεγάλων έργων στο Ελληνικό.
