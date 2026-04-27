27.04.2026 12:08
27.04.2026 10:22

Η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ακριβότερη από το ανθρώπινο δυναμικό – Η ανατροπή στα εργασιακά

Η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Η υπόσχεση της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν πάντα η μείωση του κόστους και η αύξηση της αποδοτικότητας. Ωστόσο, μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να διαμορφώνεται στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας: οι προϋπολογισμοί πληροφορικής «τινάζονται στον αέρα», καθώς ορισμένες εταιρείες δαπανούν πλέον περισσότερα χρήματα για υπολογιστική ισχύ παρά για τους μισθούς των ίδιων των εργαζομένων τους.

Η ανθρώπινη εργασία ως… οικονομική λύση;

Για δεκαετίες, η αυτοματοποίηση θεωρούνταν ο τρόπος για τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Σήμερα, τα δεδομένα αλλάζουν. «Για τη δική μου ομάδα, το κόστος των υπολογιστικών πόρων ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των εργαζομένων», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Axios ο Bryan Catanzaro, αντιπρόεδρος εφαρμοσμένης βαθιάς μάθησης στην Nvidia.

Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το The Information, ο επικεφαλής τεχνολογίας (CTO) της Uber έχει ήδη εξαντλήσει ολόκληρο τον προϋπολογισμό του για την AI για το έτος 2026. Το δυσβάσταχτο κόστος της «ψηφιακής κατανάλωσης» — των μονάδων ενέργειας και δεδομένων που απαιτούν τα συστήματα αυτά για να παράγουν έργο.

Ανάπτυξη με νοημοσύνη, όχι με προσωπικό

Ορισμένοι ηγέτες του κλάδου βλέπουν αυτή τη στροφή ως μια αναγκαία εξέλιξη. Ο Amos Bar-Joseph, CEO της Swan AI, προκάλεσε αίσθηση με ανάρτησή του στο LinkedIn, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο λογαριασμό που πληρώνει στην Anthropic. «Χτίζουμε την πρώτη αυτόνομη επιχείρηση», ανέφερε. «Αναπτυσσόμαστε με βάση τη νοημοσύνη, όχι τον αριθμό του προσωπικού».

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις παγκόσμιες προβλέψεις. Σύμφωνα με την Gartner, οι παγκόσμιες δαπάνες για την πληροφορική αναμένεται να εκτοξευθούν στα 6,31 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026, σημειώνοντας αύξηση 13,5% μέσα σε ένα χρόνο. Η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτό το νούμερο είναι η «συνεχιζόμενη δυναμική» στις υποδομές AI και τις υπηρεσίες cloud.

Η ώρα της κρίσης για τις επενδύσεις

Παρά τον ενθουσιασμό, η πίεση για αποτελέσματα μεγαλώνει. Ακόμη και οι κολοσσοί της Silicon Valley θα κληθούν σύντομα να αποδείξουν την απόδοση αυτών των επενδύσεων στους μετόχους τους.

«Ο τόνος μετατοπίζεται πλέον στο ποια είναι η πραγματική αξία ενός εργαζόμενου… είτε αυτός είναι άνθρωπος είτε ψηφιακός», σημειώνει ο Brad Owens της Asymbl. Οι εταιρείες θα πρέπει να παρουσιάσουν απτά κέρδη στην παραγωγικότητα για να δικαιολογήσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς των εργαστηρίων AI.

Ο ανταγωνισμός των εργαστηρίων και η «τιμολογιακή παγίδα»

Η αγορά παρακολουθεί στενά πώς τα μεγάλα εργαστήρια, όπως η OpenAI και η Anthropic, διαχειρίζονται το κόστος τους. Επενδυτές της OpenAI υποστηρίζουν ότι εργαλεία όπως το Codex προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα ανά token σε σχέση με τον ανταγωνισμό, μειώνοντας τα έξοδα χρήσης. Την ίδια στιγμή, η Anthropic έχει ήδη προχωρήσει σε αναπροσαρμογές τιμών για να διαχειριστεί την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Όσο οι τιμές της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβαίνουν, η υπερβολική εξάρτηση από αυτήν μπορεί να μετατραπεί από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επικίνδυνη οικονομική υποχρέωση.

Google: Επένδυση 40 δισ. δολαρίων στην εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic

AI με ανθρώπινο έλεγχο: Επιχειρήσεις και τράπεζες επιμένουν ότι η εμπιστοσύνη δεν αυτοματοποιείται πλήρως

ChatGPT-5.5 «Spud»: Η «αυτόνομη» τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
washington attack_new
ΗΠΑ: Πώς το κινητό τηλέφωνο έσωσε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας από τα πυρά του ενόπλου (Video)

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο «Μήτσος» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Ο λόγος που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς (Video)

Κεφαλονιά: Οργισμένος ο πατέρας της Μυρτώς με τους δικηγόρους των κατηγορούμενων – «Ψεύτες και ελεεινοί»

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

