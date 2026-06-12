Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Μόνο ο Ιταλός ήταν στο σπίτι την ώρα του φόνου, δεν μπορεί να είναι άλλος ο δράστης» λέει η Δημογλίδου (video)

Εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που θα ρίξουν φως στο διπλό έγκλημα που σημειώθηκε στο Αίγιο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Mega, αναμένεται «η εξέταση δειγμάτων DNA από τις δύο σορούς και από τον κατηγορούμενο».

«Από την πρώτη στιγμή υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις καθώς διαφορετικές ώρες μας δόθηκαν στα πρώτα λόγια του κατηγορουμένου, διαφορετικές στη συνέχεια κατά την απολογία του» τόνισε η κα Δημογλίδου.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ακόμα και όταν αρνείται ο κατηγορούμενος τις κατηγορίες, η ανακριτική αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, με βάση όσα αναφέρει ο κατηγορούμενος.

Από τις κάμερες δεν προκύπτει παρουσία άλλου προσώπου

Όσον αφορά στις μέχρι τώρα έρευνες η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει ότι «οι κάμερες μας έχουν βοηθήσει στο να αποκλείουμε ότι υπάρχει παρουσία άλλου ατόμου. Ότι αυτό ήταν το μόνο πρόσωπο (σ.σ. ο Ιταλός) που βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν αυτοί οι άνθρωποι κατέληξαν, άρα δεν θα μπορούσε να είναι άλλος ο δράστης».

Το DNA ίσως δώσει απαντήσεις

Τα αποτελέσματα από τα δείγματα γενετικού υλικού που έλαβαν από τα νύχια της 54χρονης γυναίκας, αναμένονται ως σήμερα το μεσημέρι προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε παλέψει με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος του στυγερού εγκλήματος.

Ειδικότερα σήμερα το μεσημέρι αναμένεται ο δεύτερος κύκλος των αποτελεσμάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Το γεγονός ότι το σώμα της 54χρονης και ειδικά τα χέρια της φέρουν αμυντικά τραύματα οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι ο δράστης και το θύμα πάλεψαν.

Έτσι ανάμεσα στα στοιχεία και τα δεδομένα που στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ ήταν και η συλλογή γεννητικού υλικού από τα νύχια της γυναίκας.

Και αυτό γιατί εάν οι δυο τους πάλεψαν κατά πάσα πιθανότητα θα εντοπιστούν κύτταρα και dna του 65χρονου στα νύχια της γυναίκας, γεγονός που θα αποδεικνύει την ενοχή του Ιταλού και θα δένει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

Στο μεταξύ στο Αίγιο έφτασαν χθες το απόγευμα και δύο έμπειροι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ προκειμένου να συμβάλλουν και αυτοί στις έρευνες.

«Καθαρό» από αποτυπώματα το μαχαίρι

Να σημειωθεί ότι χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα βρέθηκε το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο του Αιγίου, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης, όπως προέκυψε, ο 65χρονος δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η άτυχη μητέρα που διατηρούσε για πολλά χρόνια σχέση με τον 65χρονο Ιταλό δέχτηκε περισσότερες από 20 μαχαιριές στην κοιλιά και στον θώρακα ενώ είχε και αμυντικά τραύματα στο χέρι και στον λαιμό.

Εντοπίστηκε μπρούμυτα και μέσα σε λίμνη αίματος στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή ενώ ο 26χρονος γιος της βρέθηκε νεκρός σε πλάγια θέση ενώ έφερε τραύμα από βολίδα φλόμπερ πίσω από τον δεξί κρόταφο.

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