Ριάνα: Δέχτηκε παρατήρηση από θεατή σε συναυλία της Μαράια Κάρεϊ – Πώς αντέδρασε (Video)

Παρατήρηση από θεατή δέχθηκε η Ριάνα σε συναυλία της Μαράια Κάρεϊ στο Λας Βέγκας, καθώς η ίδια είχε σηκωθεί όρθια και χόρευε, περιορίζοντας για λίγα δευτερόλεπτα την ορατότητα όσων βρίσκονταν πίσω της.

Τη στιγμή εκείνη, όπως παρατηρούμε στα σχετικά πλάνα, ακούγεται κάποιος από το κοινό να της φωνάζει να καθίσει, με τη Ριάνα να γυρίζει έκπληκτη προς το μέρος του, για να συνεχίσει κατόπιν να χορεύει και να διασκεδάζει, χωρίς να χάσει τον ενθουσιασμό της.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από τη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Μαράια Κάρεϊ, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (13/12) στο Dolby Live του Park MGM στο Λας Βέγκας.

