ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 19:40
Απόσυρση για όλους από τη CITROËN: Παράταση για έναν τελευταίο μήνα

 Η Citroёn μετά την εξαιρετική ανταπόκριση του κοινού, ανακοινώνει την παράταση του επιτυχημένου προγράμματος “ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN” για έναν ακόμη μήνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πελάτες να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη εμπορική πολιτική, έως και το τέλος Μαΐου.

Η απόφαση για την παράταση έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στο αυξημένο ενδιαφέρον και στα πολλαπλά αιτήματα των πελατών, που ανέδειξαν το πρόγραμμα ως μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες της μάρκας.

Το πρόγραμμα Απόσυρσης της Citroën προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές για την απόκτηση νέων μοντέλων, συνδυάζοντας σημαντικό όφελος από την απόσυρση παλαιού οχήματος με χαμηλό κόστος χρήσης, καθιστώντας την μετάβαση σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πιο προσιτή από ποτέ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του προγράμματος στην ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, καθώς καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση των παραγγελιών για ηλεκτρικά οχήματα τους τελευταίους μήνες. Η δυναμική αυτή επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό ρόλο της Citroёn, η οποία πρώτη προσέφερε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ευρωπαϊκής σχεδίασης και κατασκευής σε πραγματικά προσιτές τιμές, με πρωταγωνιστές τα νέα ë-C3 και ë-C3 Aircross, που συγκέντρωσαν τη μερίδα του λέοντος του ενδιαφέροντος.

Η συγκεκριμένη εμπορική πολιτική με το όφελος απόσυρσης αφορά το σύνολο της επιβατικής γκάμας της Citroёn, σε θερμικές, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης, με έμφαση στην οικονομία, την άνεση και τη βιωσιμότητα.

Η Citroёn, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για προσιτή και υπεύθυνη κινητικότητα, συνεχίζει να προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

Η παράταση ισχύει για παραγγελίες έως 31 Μαΐου.

