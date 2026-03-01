Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα – Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Για τη μαύρη επέτειο των τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για τη Μαρία Καρυστιανού και για τη δίκη των Τεμπών μίλησαν στο Mega ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής.

«Μια βαθιά υπόκλιση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν καταλάβει, όσοι μπορούν και το παρακολουθούν, ότι κάτι δεν πάει καλά με την υπόθεση των Τεμπών. Με την εξέλιξη των πραγμάτων, με τη δικαιοσύνη. Και αυτό λέμε και εμείς σε κάθε ομιλία μας και γι’ αυτό είμαστε στις επάλξεις και θα είμαστε μέχρι το τέλος», είπε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο Ηλίας Παπαγγελής.

«Εγώ το έζησα και από πολύ κοντά με τον κόσμο στην πλατεία Συντάγματος και έχω ακόμα αυτή την αγάπη, αυτή τη ζεστασιά, της αγκαλιάς που μου δώσανε και τότε. Και χθες πάλι το ίδιο ένιωσα, ότι οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψουν. Είναι μαζί μας», είπε από την πλευρά του ο Πάνος Ρούτσι.

«Αν υπήρχε δικαιοσύνη, δε θα βγαίναμε στους δρόμους – Ευελπιστούμε σε έντιμους δικαστές»

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν εμπιστεύονται την ελληνική Δικαιοσύνη, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε: «Αν υπήρχε Δικαιοσύνη, δεν θα είχαμε φτάσει τώρα, τρία χρόνια μετά, για να βγούμε στους δρόμους και να την ψάξουμε. Αλλά έχω ελπίδες ότι κάποια στιγμή, στη μεγάλη δίκη που θα γίνει, κάποιος δικαστής, εισαγγελέας, να υπάρχει μέσα στην καρδιά του, στην ψυχή του, ανθρωπιά και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Γιατί μέχρι τώρα αυτό δεν το έχουμε δει. Ακόμα και στα δικαστήρια στη Λάρισα».

«Το ότι δεν λειτουργεί καλά η Δικαιοσύνη, το έχει πει ο ελληνικός λαός σε πολλές δημοσκοπήσεις και είναι πάνω από 70%. Ευελπιστούμε όμως, πιστεύουμε, ότι θα υπάρξουν έντιμοι δικαστές που δεν επηρεάζονται από την κυβερνητική εξουσία, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πρόκειται για τον θάνατο 57, στην πλειοψηφία τους, νέων ανθρώπων. Και ήδη έχει αργήσει πάρα πολύ η Δικαιοσύνη», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Ηλίας Παπαγγελής.

«Δεν ήθελε να κάτσει άλλο»

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού πως δεν την άφησαν να μιλήσει στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι σχολίασε: «Εγώ της έλεγα, την παρακαλούσα να κάτσει να μιλήσει. Και εκείνη δεν ήθελε, ήθελε να φύγει. Αυτό είναι όλο. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και η ίδια. Δηλαδή, όλο αυτό που βγήκε, δεν ξέρω πώς το βγάλανε και γιατί το βγάλανε, αλλά αυτό που της έλεγα εκείνη τη στιγμή: ‘’Μαρία σε παρακαλώ μην φύγεις, ήρθες που ήρθες, κάτσε να μιλήσεις’’. ‘’Όχι’’ λέει, ‘’δεν μπορώ άλλο φεύγω’’. Απλώς δεν ήθελε άλλο να κάτσει. Αυτό, τίποτα άλλο».

«Λίγο πριν φτάσει, επειδή περίμενα και εγώ να την δω εκεί στο φυλασσόμενο χώρο, μίλησα με τον πρόεδρο, με τον κύριο Ασλανίδη. Και τον ρώτησα αν έχει πληροφορίες αν θα ‘ρθει. Και μου είπε δεν ξέρει. Τον ρώτησα αν θα μιλήσει. Μου είπε: “Δεν ξέρει άλλα κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να μιλήσει, λόγω των θεμάτων που έχει κατά καιρούς αναδείξει”. Του είπα ότι αν έρθει δεν μπορείς να εμποδίσεις μία μάνα να μιλήσει. Μου λέει: “Όχι, βεβαίως να μιλήσει”. Κάποια στιγμή είδαμε ότι έφτασε, εκεί χαιρετήθηκε με τον κόσμο. Μου είπε ο κύριος Ασλανίδης ότι δεν είναι στη λίστα των ομιλητών», εξήγησε από την πλευρά του ο Ηλίας Παπαγγελής.

»Όταν λοιπόν πήγα και τη χαιρέτησα, της είπα ότι επειδή δεν είστε στη λίστα, όταν ανέβω να μιλήσω, μόλις τελειώσω, θα σας καλέσω εγώ στο βήμα. Και μου λέει εντάξει. Όταν πλησίαζε να τελειώσει η ομιλία μου, κοίταξα προς τα εκεί που ήτανε και δεν την είδα πουθενά. Τέλος πάντων τέλειωσα την ομιλία μου, κατέβηκα και ρώτησα εδώ και τον Πάνο και τους άλλους ‘’πού είναι ρε παιδιά η κυρία Καρυστιανού;’’ Έφυγε. Γιατί έφυγε; Κουράστηκε. Είναι γεγονός ότι η μέρα εχθές ήταν αφιερωμένη στα Τέμπη και στα θύματα και στους συγγενείς και ήτανε πολύ μακρόσυρτες οι ομιλίες του Εργατικού Κέντρου, των σωματείων, των σιδηροδρομικών».

