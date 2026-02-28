Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση»

Στο συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών έδωσε το παρών έδωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, η οποία βρέθηκε νωρίτερα στο Σύνταγμα, είπε στο Kontra Channel πως δεν ανέβηκε στην εξέδρα να μιλήσει, όπως έκαναν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, γιατί ένιωσε πως οι υπόλοιποι δεν ήθελαν να μιλήσει.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων.

Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω. Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως υπήρξε μια άρνηση», πρόσθεσε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega o Hλίας Παπαγγελής δήλωσε πως οι ομιλίες ήταν πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα να μην μιλήσει η μητέρα της Μάρθης.

Η εκπομπή ζήτησε την επίσημη θέση του Παύλου Ασλανίδη, που αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

