Ανοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», που είχαν κλείσει νωρίτερα για τις εκδηλώσεις μνήμη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας μετά τη λήξη της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας καθώς υπάρχουν ακόμα λίγοι συγκεντρωμένοι μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Διαβάστε επίσης:

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Συνελήφθη άνδρας με αεροβόλο στην Αθήνα

Λάρισα: Τρισάγιο στο σημείο της φονικής σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη